Nessuno stimolo fiscale per la benzina nella zona di confine degli Stati Uniti

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022.

Il Ministero delle finanze e del credito pubblico ha annunciato attraverso la Gazzetta ufficiale della Federazione, che la settimana a partire da sabato 2 aprile e fino a venerdì prossimo 8, le benzine non avranno stimoli fiscali nella striscia di confine di 20 chilometri e nel territorio tra il parallelo linee di oltre 20 e fino a 45 chilometri fino alla linea di demarcazione internazionale con gli Stati Uniti d'America.

L'ufficio di proprietà di Rogelio Ramírez de la O i ha riferito che ci saranno un totale di 41 comuni in sei entità in cui l'importo dello stimolo fiscale sarà di 0 pesos. Ecco perché i prezzi del carburante dovrebbero aumentare nei seguenti distretti:

Bassa California: spiagge di Tijuana, Rosarito, Tecate e Mexicali.

Sonora: San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, General Plutarco Elias Strade, Nogales, Sáric, Agua Prieta, Santa Cruz, Canaanea, Naco e Altare.

Chihuahua: Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga, Ascensione, Juarez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe e Coyame del Sotol.

El estímulo de cero pesos aplicará para 41 municipios a lo largo de seis entidades. REUTERS/Gaby Oraa NO RESALES. NO ARCHIVES REUTERS

Coahuila: Piedras Negras, Nava, Hidalgo, Ocampo, Acuna, Jimenez e Guerrero.

Nuevo Leon: Anahuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Valle Hermoso, Reynosa, Camargo, Gustavo Diaz Ordaz, Rio Bravo, Matamoros e Miguel Aleman.

L'applicazione dello stimolo fiscale alla benzina ha inizialmente risposto alla strategia del governo federale per mitigare il fenomeno che i messicani hanno attraversato negli Stati Uniti negli ultimi anni per fare rifornimento a un prezzo migliore. Ora, viceversa.

Tuttavia, il contesto attuale ha creato migliori opzioni di prezzo rispetto alla parte messicana. La guerra tra Russia e Ucraina ha portato a un aumento globale delle risorse di gas. Di conseguenza, il transito di cittadini o residenti statunitensi verso il lato sud del confine è aumentato alla ricerca di una migliore efficienza nel rapporto denaro-gas.

Automovilista cargando gasolina. REUTERS/Jose Luis Gonzalez REUTERS

L'attuale amministrazione ha adottato la misura per coprire l'importo corrispondente all'accisa sulla produzione e sui servizi (IEPS) in modo che i consumatori non paghino i quasi sei pesos al litro. Se venisse riscossa la vera tassa sulla benzina, il prezzo al pubblico sarebbe di circa 30 pesos.

Il prezzo medio per litro di benzina nel Messico centrale è rimasto a 23 pesos per la benzina normale, per la benzina premium 24 pesos e nel caso del diesel 23. Se il Tesoro addebiterà i corrispondenti IEPS (5.4917 pesos per la benzina verde, 4.6375 per il premio e 6.0354 per il diesel), il costo reale per automobilisti e vettori presso le stazioni di servizio sarebbe di circa 29 pesos per il diesel e per la benzina si aggirerebbe rispettivamente di 28 e 30 pesos. .

La misura del Tesoro cerca di contenere gli effetti dell'inflazione sulle tasche dei messicani, considerando che l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia ha riportato un rimbalzo dell'inflazione e si attesta al 7,28%, lontano dall'obiettivo fissato dalle autorità economiche messicane.