Le incognite dietro la scomparsa di Nayeli Alfaro in SLP: Uno scheletro non identificato e la fuga di suo marito

Una settimana dopo che l'ufficio del procuratore generale dello Stato di San Luis Potosí (FGESLP) ha emesso un modulo di ricerca per la scomparsa di Nayeli Alfaro Silva, le autorità hanno riferito la scoperta di un corpo che, a loro dire, corrisponde a quello della donna di 25 anni. Sebbene l'evento sia stato segnalato ai parenti, hanno sottolineato varie irregolarità come il fatto che non erano in grado di riconoscere il corpo, così come la scomparsa del partner romantico della vittima.

Secondo la madre di Nayeli, giorni dopo la sua scomparsa, erano circa le 7 del mattino del 24 marzo 2022 che sua figlia è stata vista l'ultima volta. Il suo partner romantico sarebbe stata l'ultima persona a stabilire un contatto con lei. Da quel momento in poi, la famiglia ha informato le autorità e ha iniziato la ricerca, oltre a una serie di manifestazioni per fare pressione sulla Procura. Nove giorni dopo hanno avuto una risposta.

«Verso le 11:55 del mattino un corpo è stato localizzato nelle vicinanze della comunità di Santa Rita, in una proprietà rustica dove il corpo è stato processato e sollevato. L'ufficio del procuratore ha trovato prove che fanno prestiti che si tratta del giovane Nayeli. La presunzione è derivata fino a quando non viene ufficialmente eseguita attraverso test genetici «, ha dichiarato José Luis Ruiz Contreras, procuratore di San Luis Potosí, il 1 aprile.

Nayeli Alfaro Silva fue vista por última vez el 24 de marzo de 2022 (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

I genitori di Nayeli hanno ricevuto la notizia del ritrovamento verso mezzogiorno di venerdì. Inizialmente, come hanno detto ai media, le autorità hanno riferito che avrebbero riconosciuto il corpo dai capelli. Inoltre, «mi dicono che il corpo sta decadendo e in uno stato di putrefazione, gonfio e che le parti inferiori sono decadute», ha detto Lorena Silva, madre Nayeli, in dichiarazioni salvate dal medium Zócalo.

Le ore trascorsero dopo la chiamata e i genitori di Nayeli non avevano avuto la possibilità di riconoscere il corpo. Non è stato fino alle prime ore del 2 aprile che sono stati in grado di accedere al servizio medico legale (SEMELE) per verificare che i resti, trovati a Villa de los Pozos, appartenessero alla loro figlia. Tuttavia, quando hanno lasciato i locali hanno reso noto il loro disaccordo.

«Sono rimasto colpito perché è uno scheletro. Non vedo un solo pezzo di carne (...) Non credo sia il corpo di mia figlia. Ci dicono che la fauna si è esaurita e che ha come nove giorni, ma il corpo ha segni di molto più tempo. Non lo accettiamo. Attendiamo i risultati dei test del DNA «, ha affermato Lorena Silva. Secondo María del Socorro Silva, la zia della vittima, i risultati potrebbero essere rilasciati nei prossimi giorni.

La pareja sentimental de Nayeli publicó en su nombre a través de las redes sociales de la mujer desaparecida (Foto: Facebook/Nayeli Alfaro)

Un'altra incoerenza è l'improvvisa scomparsa del partner romantico di Nayeli. Secondo la famiglia, Uriel «N» ha portato Nayeli nella sua palestra a bordo di un furgone prima della sua scomparsa. Ore dopo, ha persino pubblicato a suo nome sui social network del bodybuilder, ma i parenti hanno smesso di avere contatti con lui dopo che si era fatto avanti per testimoniare davanti alla Procura.

«È stata la persona che, dichiarando, ha detto bugie. Non appena ha capito che stavano indagando per cercare delle prove, è scomparso. C'erano prove all'interno del furgone come sangue. La Procura ha rivelato di aver trovato il corpo che seguiva il furgone (...) non possiamo dire al 100% che sia responsabile, ma tutto è stato sottolineato fin dall'inizio. Poiché non avevano le prove necessarie, la Procura non ha proceduto e lui se ne è andato», ha detto a Factor 96.1 Maria del Socorro Alfaro, zia di Nayeli.

Così, mentre i parenti di Nayeli hanno riportato incongruenze nel chiarimento della sua scomparsa, lo stato di San Luis Potosí soffre di una crisi di sicurezza. Durante il mese di marzo, 18 persone sono state rapite o denunciate come scomparse. Molti dei plagi sono stati catturati in video e pochi hanno ricevuto risposta dalle autorità.

