Il gas LP continua a scendere: massimi per Stato dal 3 al 9 aprile

Come ogni sabato, la Energy Regulatory Commission (Cre) ha aggiornato il tabulatore dei prezzi massimi che i distributori privati di GPL Gas (petrolio liquefatto) dovranno gestire in tutto il Paese dal primo minuto di questa domenica 3 aprile e fino a sabato prossimo, 9 aprile.

Ci sono buone notizie per i messicani, perché per la terza settimana consecutiva il costo del carburante diminuirà leggermente dopo che l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo ha innescato il prezzo in tutto il mondo a fine febbraio.

Queste tariffe variano a seconda del comune di ciascuna regione e, secondo il governo federale, l'obiettivo del regolamento è controllare i prezzi e «prevenire gli abusi aziendali» di fronte all'inflazione.

Va ricordato che è stato nel luglio 2021 che il costo medio nazionale ha raggiunto il livello più alto dell'anno e ha causato questo «regolamento», registrandosi a 25,90 pesos per chilogrammo.

Città del Messico: $23,98 al kg/$12,95 per L (Bajó)

Stato del Messico: $24,55 al kg/$13,26 per L (rosa)

Jalisco: $27,06 al kg/$14,61 per L (giù)

Nuevo León: $27,01 al kg/$14,59 per L (giù)

Guanajuato: $26,63 per Kg/$14,38 per L (è salito)

Queretaro: $26,74 per kg/$14,44 per L (giù)

Puebla: $26,77 al kg/$14,45 per L (giù)

Hidalgo: $26,74 per kg/$14,44 per L (giù)

Veracruz: $26,77 per kg/$14,45 per L (giù)

Durango: $27,82 al kg/$15,02 per L (giù)

Tamaulipas: $26,91 al kg/$14,53 per L (giù)

Chihuahua: $27,36 al kg/$14,77 per L (basso)

Chiapas: $25,96 al kg/$14,02 per L (in basso)

Oaxaca: $26,25 al kg/$14,17 per L (giù)

Camera Quintana: $25,96 al kg/$14,02 per L (in basso)

Se scopri che il tuo rivenditore offre il carburante a un prezzo più alto, puoi fare il rapporto corrispondente all'indirizzo denunciasgaslp@profeco.gob.mx

La determinazione dei prezzi massimi tiene conto dell'efficienza e dei parametri di costo di ciascun tipo di impianto, della redditività della distribuzione, del costo delle tasse, dell'efficienza tecnologica e delle caratteristiche di ciascuna regione, tra gli altri criteri.

Da parte sua, i prezzi di Gas Bienestar, il marchio di Petroleos Mexicanos (Pemex) che ha recentemente raggiunto l'ufficio del sindaco Álvaro Obregón, in CDMX, vende a 400 pesos per il cilindro da 20 chili e 600 per il cilindro da 30 chili. Secondo la CRE, il prezzo massimo non dovrebbe superare rispettivamente 447,60 pesos e 671,40 pesos.

Oltre ad Álvaro Obregón, le operazioni di Gas Bienestar si sono finora concentrate sulla capitale del paese: sindaci di Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlahuac, Iztacalco e Miguel Hidalgo.

Ma il piano della filiale mira a coprire tutti i sindaci di Città del Messico entro la fine del primo trimestre del 2022 e coprire alcuni stati del centro e sud-est del Paese per il resto dell'anno, anche se per ora l'impegno maggiore è Veracruz e Tabasco.

Deputati e vicini hanno tenuto una chiusura simbolica presso il magazzino del serbatoio Gas Bienestar, dell'ex raffineria 18 de marzo, situata nell'ufficio del sindaco di Azcapotzalco, a CDMX.

«L'odore di gas è stato costante, permanente, per mesi», ha dichiarato il deputato Gabriela Salido.

Da parte sua, Rosario Díaz, un vicino di Colonia San Diego Ocoyoacac, ha commentato che l'odore dei carri armati è più evidente di notte. «Mi alzo per controllare la mia stufa, proprio come gli altri vicini e la paura è addormentarsi e non svegliarsi», ha detto.

