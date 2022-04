Caso Cuauhtémoc Gutiérrez: l'ex segretario finanziario del PRI è stato incarcerato formalmente in CDMX

L'Ufficio del Procuratore Generale di Città del Messico (FGJCDMX) ha annunciato che il detenuto Roberto Zamorano Pineda, che era segretario finanziario del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) della capitale del paese, era stato condannato alla reclusione.

Ha riferito di aver ottenuto un ordine carcerario da un giudice penale per la sua probabile responsabilità per due diversi reati di tratta di persone, sotto forma di tentato sfruttamento sessuale aggravato e sotto forma di pubblicità ingannevole; così come associazione criminale.

Roberto Zamorano Pineda è stato arrestato a Mineral de la Reforma, nello stato di Hidalgo giovedì 31 marzo, per essere stato collegato alla rete di trafficanti guidata dall'ex leader del PRI in CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

(foto: FGJCDMX)

Il mandato di arresto è stato richiesto a seguito di indagini da parte dell'Ufficio del Procuratore per le indagini strategiche sui crimini che coinvolgono la tratta di persone, il Coordinamento generale per le indagini sui crimini di genere e la cura delle vittime, che è stato completato da agenti della Procura di Hidalgo.

La rete di traffico era guidata da Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, meglio conosciuto come il «Re della spazzatura» a cui hanno partecipato Roberto Zamorano, Adriana Rodríguez Regalado e Claudia Priscila Martínez González, così come Sandra Esther Vaca Cortés, che è in fuga da giustizia,

Secondo le indagini, l'ex leader del PRI nella capitale reclutava donne di età compresa tra i 20 e i 35 anni per sfruttarle con favori sessuali. I suoi operatori hanno intervistato le vittime, dopo aver fatto domanda per un impiego come segretarie, assistenti, receptionist e/o assistenti.

Queste attività sono state scoperte dal team di MVS Radio nell'aprile 2014, quindi è stato rimosso dall'incarico dal suo partito.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en CDMX (Foto: Fiscalía CDMX)

Il caso è stato riaperto nel settembre 2020 a causa di omissioni riscontrate in un esame approfondito delle azioni svolte dalla defunta Procura generale, come riportato dalla Procura capo, Ernestina Godoy.

Gutiérrez de la Torre è stato arrestato il 29 dicembre 2021, mentre i suoi collaboratori Adriana Rodríguez dal marzo di quell'anno e a settembre hanno arrestato Claudia Martínez.

Analogamente al re della spazzatura, gli è stato emesso un ordine carcerario formale il 22 marzo, ore dopo la presentazione di altri mandati di arresto contro di lui e i suoi collaboratori grazie ad altre vittime che hanno presentato denunce contro di lui.

Adriana e Claudia sono state informate al Centro femminile di Santa Martha Acatitla, mentre Cuauhtémoc è stato informato all'interno del Centro federale per la riabilitazione sociale numero uno, secondo il video in cui il pubblico ministero ha riportato i mandati di arresto.

Nella stessa dichiarazione, il pubblico ministero ha chiesto che più vittime di abusi presentino la loro causa agli organi competenti, perché confidava che il procedimento contro il PRI sarà risolto in modo soddisfacente per le parti denuncianti e ha chiesto «Fidati di noi, come ho detto all'epoca, no noi permetterà l'impunità», ha detto.

