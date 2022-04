Restrizione barbecue per moto a Bogotà: giorni e orari della misura

Giovedì scorso, 31 marzo, il sindaco Claudia López ha annunciato un pacchetto di misure che cercano di affrontare l'ondata di insicurezza che sta affliggendo Bogotà. Tra questi, una nuova restrizione per il barbecue per moto.

Il presidente della capitale del paese ha annunciato che il trasporto di barbecue in moto è limitato ogni giovedì, venerdì e sabato, tra le 19:00 e le 4:00 La misura entrerà in vigore dall'11 aprile, secondo Claudia López. Questa misura si applicherebbe senza distinzioni per quanto riguarda il genere.

Allo stesso modo, il sindaco di Bogotà ha spiegato che queste misure sono attuate con l'obiettivo di mitigare i rischi di attacchi nella capitale del paese. Inoltre, ha riferito che i motociclisti devono indossare caschi e indumenti debitamente contrassegnati con la targa del motociclo su cui stanno guidando.

«Certo, non risparmieremo alcuno sforzo per proteggere la gente di Bogotà, le famiglie, i bambini ed è per questo che abbiamo immediatamente adottato misure come queste. Ogni motociclista di Bogotà deve portare, in modo permanente, l'identificazione della propria targa nei caschi e nei vestiti», ha aggiunto il sindaco Claudia López.

Altre misure per rafforzare la sicurezza a Bogotà

Il sindaco ha annunciato che in collaborazione con il Ministero del Lavoro, le operazioni e i sigilli saranno effettuati ai locali notturni costituiti che fungono da organizzazioni sindacali che forniscono servizi diversi da quelli autorizzati o violano le regole del Codice di convivenza.

È stato inoltre stabilito che tutti i locali notturni pubblici devono essere collegati a una rete di assistenza e/o a un fronte di sicurezza. In caso di controversia in cui lo stabilimento ha avuto una qualsiasi responsabilità, si applicano le sanzioni stabilite nel Codice di sicurezza e convivenza dei cittadini, fino alla sospensione temporanea della sua attività economica.

Allo stesso modo, dalle 22:00 alle 4:00 nei parchi, nei corridoi ambientali e nelle piazze urbane, solo le persone potranno transitare. «Non saranno consentiti soggiorni di gruppo in questi spazi, solo il transito di persone», ha affermato il sindaco. In questi spazi è vietato il consumo di liquori, musica o rumore eccessivo, tra gli altri comportamenti contrari alla convivenza.

Va ricordato che tutte queste misure sono state prese dopo l'attentato dinamitardo nel CAI di Arborizadora Alta, a Ciudad Bolivar, in cui sono morti due minori.

Daniel Stiven Duque è la prima fatalità degli eventi. Aveva 12 anni e studiava alla scuola di El Paraiso. La seconda minorenne è Ivana Salome Rangel, una bambina di cinque anni che, dopo l'impatto, è finita con una grave lesione alla sua massa cerebrale. Dall'ospedale di Meissen, è stata dichiarata cerebralmente morta e la ragazza è finalmente morta la mattina del 28 marzo.

