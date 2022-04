Offerte di lavoro per agenti di vendita, assistenza clienti e riscossioni

Una società del settore BPO ha 500 posti vacanti nelle città di Bogotá, Medellin e Manizales, per agenti di vendita, agenti del servizio clienti e consulenti di raccolta.

Di questi posti vacanti, 400 sono specifici per Bogotá, Medellín e Manizales, per le posizioni di consulente di call center nella vendita di prodotti finanziari e consulenti di raccolta.

I requisiti per candidarsi a queste posizioni sono: essere una laurea accademica, con un buon atteggiamento commerciale, e devi avere almeno quattro mesi di esperienza in call center, telemarketing, vendite, settore finanziario o telecomunicazioni.

Chi è interessato a questi posti vacanti può candidarsi inviando il proprio curriculum alle e-mail seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.co e seleccion.bogota@emergiacc.com, a seconda della città in cui desideri candidarti. O anche attraverso i social network di emergia Colombia su Facebook e Instagram.

Offerte per consulenti bilingui

I restanti 100 posti vacanti sono nella città di Medellin e sono per consulenti bilingue, nelle posizioni di agenti di vendita (commissioni per senzatetto) e servizio clienti per servire i clienti nel mercato statunitense.

I requisiti per candidarsi per questi posti vacanti sono: essere una laurea, avere sei mesi di esperienza in call center e vendite certificate, nonché un livello B2 o C1 di inglese.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a cochoa@emergiacc.com o scrivere ai social network di emergia Colombia su Facebook e Instagram.

«Tra i vantaggi di lavorare con emergia vi sono la possibilità di crescita all'interno dell'azienda, salari dignitosi e tempestivi e una grande stabilità del lavoro. Inoltre, vale la pena notare che emergia è un'azienda che si preoccupa di lavorare per il benessere e la felicità dei propri dipendenti, che offre molte aree per fornire i propri servizi «, spiega Luz Enid Echeverry, direttore delle persone della società di offerta.

La multinazionale è alla ricerca di consulenti inesperti

D'altra parte, una società dedicata all'offerta di vari prodotti e servizi tecnologici, è alla ricerca di consulenti aziendali bilingue per far parte del suo team e in grado di sviluppare grandi capacità imprenditoriali.

Gli offerenti chiariscono che non hai bisogno di esperienza, ma devi avere un atteggiamento eccellente nel lavorare in squadra.

I requisiti per candidarsi per questi posti vacanti sono: essere una laurea e parlare inglese. I selezionati avranno, tra le loro funzioni, fornire servizi tempestivi e telefonici ai clienti di varie aziende, offrire prodotti e servizi e, inoltre, creare fidelizzazione tra il cliente e l'azienda.

Lo stipendio è di $2.900.000 più bonus di vendita e tutti i benefici legali. La formazione è completamente retribuita. Il contratto è a tempo indeterminato direttamente con la società. L'orario di lavoro va dal lunedì al venerdì in turni fissi e non a rotazione e c'è un giorno di riposo, sabato o domenica.

Per candidarti, devi entrare nella piattaforma Computrabajo e digitare nel motore di ricerca «Bilingual Agent, il mio primo lavoro! - Bogotà in loco». Successivamente, dovrai andare all'opzione «Applica» e allegare il tuo curriculum con tutti i tuoi dati aggiornati. Allo stesso modo, devi avere tempo a disposizione per il rispettivo colloquio.

