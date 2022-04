Lo zoo di Barranquilla è stato riconosciuto come Science Center

Il Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione (MInciencias) ha riconosciuto lo zoo di Barranquilla (ZoobaQ) come un Science Center, che consentirà a questa entità di accedere alle risorse per il suo rafforzamento istituzionale. Questa designazione consentirà a ZoobaQ di diventare un motore di scienza, tecnologia e innovazione nella regione dei Caraibi.

Va notato che lo zoo di Barranquilla è fondamentale nel consolidamento della capitale atlantica come città della biodiversità. L'entità guida iniziative per l'educazione ambientale, la scienza dei cittadini e il riconoscimento dei servizi che la biodiversità fornisce alla città e ai cittadini.

Si noti che meno di un anno fa lo zoo di Barranquilla è stato accreditato a livello internazionale dall'Associazione latinoamericana di zoo e acquari (ALPZA), un'organizzazione che riunisce le più prestigiose istituzioni zoologiche dell'America Latina note per la promozione del benessere degli animali e dell'ambiente istruzione.

«Nonostante sia stato un anno di grandi sfide finanziarie e incertezza per il futuro, lo zoo di Barranquilla non ha abbassato la guardia e ha continuato a lavorare per migliorare i suoi standard, al fine di ottenere l'accreditamento concesso dalla gilda degli zoo e degli acquari latinoamericani, Alpza», ha detto ZoobaQ in una stampa rilascio.

L'istituzione ha iniziato il processo di accreditamento nel marzo 2020, proprio quando è entrata in crisi a causa della pandemia covid-19, che ha costretto il luogo a chiudere e ha colpito le finanze al punto che le direttive dello zoo non sapevano come nutrire gli animali. Dopo aver condotto campagne di donazione e aver ricevuto l'aiuto di persone provenienti da tutto il mondo e di enti pubblici e privati, ZoobaQ è stata in grado di consolidarsi come istituzione che si occupa del benessere delle specie.

Il comitato di accreditamento ALPZA considera sei variabili per fornire la certificazione: sicurezza, benessere degli animali, conservazione, sostenibilità, ricerca e istruzione. Quest'ultimo punto è uno dei punti di forza di ZoobaQ, perché l'istituzione tiene costantemente conferenze e seminari rivolti a bambini, giovani, adulti e persino giornalisti, in modo che tutti siano consapevoli della cura dell'ambiente.

«Questo sigillo di eccellenza è il risultato del lavoro di qualità del gruppo di collaboratori e del costante sostegno degli alleati di questo spazio educativo e ambientale, con una storia di quasi settant'anni, e un ampio riconoscimento nazionale e internazionale. La scienza dei cittadini a Barranquilla è iniziata allo zoo e speriamo di continuare a portarla alle comunità della regione dei Caraibi, attraverso i nostri progetti di istruzione, ricerca e conservazione «, ha affermato Farah Ajami Peralta, direttore esecutivo della Barranquilla Botanical and Zoological Foundation.

Accreditando Zoobaq, ALPZA gli concede alcuni vantaggi, come il supporto tecnico per gestire contributi e contratti, aumenta l'ammissibilità alle sovvenzioni e promuove spazi per le istituzioni membri dell'associazione per condividere esperienze di conservazione. Questo accreditamento è valido per cinque anni, dopo questo periodo, ZoobaQ dovrà sottoporsi nuovamente al processo.

Le direttive dello zoo hanno ricordato che per mantenere i suoi standard elevati e rimanere un punto di riferimento per la biodiversità, è necessario l'aiuto della popolazione. Questo sostegno può essere reso efficace attraverso contributi volontari e, naturalmente, la visita di locali e turisti.

CONTINUA A LEGGERE: