«Il tempo che passa e la verità che scompare, purtroppo»: Maza Márquez davanti al PEC

Il 31 marzo, il PEC ha ascoltato il generale Miguel Maza Márquez sul caso di scomparsa e genocidio del partito dell'Unione Patriottica. Sul palco, Maza ha insistito sul fatto di non sapere nulla dei follow-up DAS del movimento di sinistra. Ha anche detto di non ricordare alcuni documenti presentati dal magistrato del tribunale di pace di transizione, Gustavo Salazar, che ha ordinato il seguito di vari leader politici.

Maza ha detto che questi eventi sono accaduti quasi 40 anni fa, quindi non riesce a ricordare ogni dettaglio e ha usato una frase che non andava bene tra le vittime.

Dopo l'intervento dell'ex direttore del DAS, l'avvocato delegato al PEC, Alonso Pio Fernández, ha assicurato che Maza Márquez non ha risposto a quanto richiesto e ha dato risposte incomplete.

«Vuoi ribadire l'invito rispettoso, hai detto 'il tempo passa e la verità se ne va', ma l'idea è che la verità non vada via», ha detto il pubblico ministero che ha sostenuto che le testimonianze dell'ex direttore del DAS sono vitali per conoscere la verità del conflitto armato.

Da parte sua, Martha Murillo, rappresentante delle vittime, ha indicato che Maza Márquez non ha fatto abbastanza progressi nella vera testimonianza.

Per quanto riguarda i crimini, Maza Márquez ha insistito sul fatto che la sicurezza dei candidati presidenziali Bernardo Jaramillo e Carlos Pizarro - uccisi dai paramilitari - non era una sua responsabilità ma quella degli altri membri del DAS

Salazar ha ricordato al signor Maza che sta comparendo non solo per la sua possibile responsabilità, ma per quella dei suoi subordinati come direttore del DAS.

Prima di chiudere il procedimento, il giudice Salazar ha presentato diversi documenti di intelligence, del 1986 e del 1987, che elencano i leader dell'UP, con dati specifici sul loro quartier generale e sulle attività nel movimento politico, che sono stati successivamente uccisi o minacciati.

Infine, Maza ha assicurato che il DAS era «un organismo affamato», senza la capacità di svolgere tali azioni di follow-up. Ha sottolineato che in quei luoghi operavano istituzioni con maggiore capacità come la Polizia e l'Esercito. Ha detto di non aver dato l'ordine per quei follow-up.

L'avvocato dell'ex direttore del DAS, Victoria Grillo, ha spiegato che Maza ha preso l'impegno per il JEP e sta portando la verità, ma che, a causa della sua età e delle sue condizioni di salute, ha difficoltà a girare il discorso e rispondere ad alcune domande su fatti che non riesce a ricordare, tuttavia, ha sottolineato che il suo impegno è per la verità.

Dopo gli interventi del procuratore delegato presso il PEC e dei rappresentanti delle vittime, che hanno esortato Maza Márquez a fare uno sforzo per garantire che questo processo contribuisca a chiarire i fatti e a conoscere la verità, il presente procedimento è stato chiuso.

Nell'aggiornare l'udienza, il giudice Gustavo Salazar ha fissato il 22 aprile la continuazione della versione di Miguel Maza Márquez del caso 06, che indaga sulla vittimizzazione dei membri dell'Unione Patriottica.

