Hanno catturato l'ex fidanzato dell'avvocato che è stato trovato morto a Circasia (Quindio) dopo aver portato a spasso i suoi animali domestici

Tutto sembra indicare che l'omicidio dell'avvocato Yenni Karolain Nohava, avvenuto l'11 marzo nel comune di Circasia (Quindio), sia stato un femminicidio in cui il suo ex compagno era il principale sospettato, catturato mercoledì scorso, 30 marzo nella stessa città.

Come riportato nel quotidiano regionale El Quindiano, la ricerca e la diligenza di ricerca è stata effettuata dalla Sezione Investigativa Criminale (Sijín) di quel dipartimento in coordinamento con l'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione.

Anche lo stesso governatore di Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, ha riferito attraverso il suo account Twitter ufficiale che questo processo ha richiesto un significativo lavoro investigativo da parte della divisa.

«La cattura di Cristian Alejandro Ospina, presumibilmente responsabile dell'omicidio di Yenny Karolain, è il prodotto di una forte indagine e coordinamento con le autorità. Rimaniamo vigili e saremo garanti della giustizia per la chiarificazione del crimine. Non uno in meno», ha detto.

Nel frattempo, in un altro media di quel dipartimento, Quindío Noticias, ha indicato che l'arresto di Ospina era stato legalizzato giovedì pomeriggio.

Nohavaue è stata vista viva l'ultima volta quando ha portato i suoi cani a fare una passeggiata, come una volta, ma che ore dopo è stata trovata morta, dopo aver capito che gli animali domestici erano tornati nella casa dove risiedeva senza la compagnia della vittima, nel quartiere di La Plancha.

Tuttavia, quando hanno visto che era passato molto tempo senza che la donna tornasse e che i cani erano tornati da soli, iniziarono la loro ricerca e allertarono le autorità, e in seguito la trovarono morta nella zona boschiva di quel comune.

Le autorità che hanno effettuato il rispettivo sollevamento sono arrivate al punto e hanno avviato le indagini per determinare le circostanze della sua morte.

Il delitto ha provocato indignazione tra la popolazione, che durante il funerale della giovane ha manifestato indossando magliette bianche e bombe e ha reso omaggio sotto forma di manifestazione.

Dopo l'analisi forense, è stato riscontrato che aveva segni di violenza e coltellate, quindi inizialmente è stata gestita anche l'ipotesi che l'omicidio della giovane donna fosse stato causato da una rapina, tuttavia, dopo i giorni trascorsi quella possibilità è stata esclusa, poiché i motivi erano diversi per spogliarla del tuo effetti personali.

La giovane ha studiato all'Universidad la Gran Colombia in Armenia ed era nel settimo semestre della sua carriera quando le è stata tolta la vita. Proprio questo ha causato la notizia che quel giorno ha portato alla sospensione delle lezioni.

Il crimine è diventato noto proprio quando la Sisma Mujer Corporation ha rivelato un rapporto in cui si è scoperto che i femminicidi in Colombia sono aumentati.

L'aumento è stato del 12,3% rispetto all'anno precedente, poiché 210 donne sono state uccise in casi di violenza sessista, la maggior parte delle quali sotto i 30 anni, come indicato in quell'organizzazione, che ha spiegato che era la cifra più alta degli ultimi anni.

Secondo una stima, una donna è stata vittima di femminicidio ogni 41,7 ore, secondo il bilancio annuale della ONG sulla violenza contro le donne, che riflette i dati ufficiali della Direzione investigativa criminale (Dijín) della polizia nazionale.

Più della metà di questi femminicidi erano donne sotto i 30 anni di età e 17 vittime erano minorenni, afferma Sisma Mujeres, che rivela che tra il 1° gennaio e il 3 marzo di quest'anno sono già state uccise 35 donne, cioè una ogni 42 ore.









