Claudia Sheinbaum ha riconosciuto le nuove scuse di Sandra Cuevas

Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha assicurato che le nuove scuse di Sandra Cuevas, sindaco di Cuauhtémoc, ha rispettato i protocolli, rispetto a quanto aveva fatto qualche giorno fa.

«In questo caso, la procedura viene ripristinata, poiché non era in realtà una scusa pubblica che aveva dato, dato che non era particolarmente di fronte alle vittime, quindi oggi si presenta questa situazione e mi sembra che la cosa più importante e l'ho sempre detto, nel mio caso è essere su dalla parte della giustizia e delle vittime, quando lo farai non ti sbaglierai», ha detto Sheinbaum Pardo.

Tuttavia, il presidente della capitale ha nuovamente affermato che il caso del sindaco di La Cuauhtémoc non era una questione politica, perché dopo l'annuncio della denuncia contro di lei, Sandra Cuevas e il leader nazionale del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), Jesús Zambrano, hanno accusato il Capo del governo della «persecuzione politica» per essersi rifiutato di unirsi ai ranghi del National Regeneration Movement (Morena) in più di un'occasione.

Il capo del governo ha riconosciuto la performance di Cuevas (Foto: Screenshot)

«L'ho detto qualche giorno fa: è stato dimostrato che non si trattava di una questione politica. Questo schema di giustizia riparativa è qualcosa che la Procura ha attuato in altri casi e in questo caso, il sindaco, insieme alle vittime, accetta queste scuse pubbliche e le altre misure che il giudice ha stabilito», ha detto.

Nonostante le accuse contro di lei, Claudia Sheinbaum ha commentato che lavorerà istituzionalmente con Sandra Cuevas, come ha fatto con i capi degli altri sindaci.

«Il lavoro istituzionale, come si fa con i sindaci 16 di Città del Messico, i gabinetti idrici ne sono un esempio e in generale le azioni di sicurezza e molte altre azioni di coordinamento che normalmente svolgiamo, quindi ovviamente collaboreremo istituzionalmente come facciamo con Benito Juárez, con Miguel Hidalgo, con Xochimilco, con Tláhuac, con Coyoacán», ha aggiunto il capo del governo.

Infine, ha detto che ancora non sa se la polizia continuerà a lavorare per l'ufficio del sindaco di Cuauhtémoc o sarà assegnata ad un altro posto.

Questa seconda apparizione di Cuevas nella prigione è avvenuta perché gli elementi di sicurezza non hanno accettato le sue scuse (Foto: Twitter @AlcCuauhtemocMx)

Le seconde scuse di Sandra Cuevas a tre elementi della sicurezza sono state date questo giovedì 31 marzo, nelle vicinanze della prigione nord e ha accettato che parteciperà alle sessioni di aiuto psicologico per tre mesi.

Inoltre, non potrai lasciare Città del Messico a meno che non lo denunci in udienza allo stesso giudice di sorveglianza che ha concesso la sospensione provvisoria del procedimento per i reati di abuso di autorità e furto.

Il sindaco è stato costretto a questo nuovo atto perché gli elementi attaccati hanno respinto le scuse pubbliche offerte il 24 marzo perché non è stato dato nei termini concordati e ha presentato un ricorso per la revoca in modo che il riconoscimento della colpevolezza soddisfi le linee guida appropriate o, altrimenti, avrebbe continuato il processo e misure cautelari come la sospensione del mandato a capo della demarcazione Cuauhtémoc.

Cuevas e il leader del PRD hanno accusato Sheinbaum di persecuzione politica dopo l'annuncio della denuncia contro di lui (Foto: Twitter/ @fanysantiagof)

Il funzionario ha detto al giudice che per volontà tra le parti, hanno concordato una riparazione finanziaria per il danno e si sono impegnati a garantire misure per evitare di commettere nuovamente comportamenti scorretti.

Dopo aver lasciato la prigione, Cuevas ha espresso il suo desiderio di superare questo episodio e ha assicurato di essere nella posizione migliore per continuare a lavorare come sindaco in coordinamento con il governo di Claudia Sheinbaum.

CONTINUA A LEGGERE: