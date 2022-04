AMLO si è scagliato di nuovo contro Loret de Mola e Claudio X. González per il caso del figlio José Ramón: «vogliono infangarci»

Il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ribadito che il suo governo non permette che la legge sia violata o avallata «nessuno dei flagelli della vecchia politica del vecchio regime» come il clientelismo, l'influentismo, il nepotismo, la corruzione o l'impunità; allo stesso tempo ha attaccato il giornalista Carlos Loret de Mola e l'uomo d'affari Claudio X. González «o tutte queste persone disoneste e immorali che vogliono farci infangare».

Interrogato alla conferenza di questo venerdì mattina al Palacio Nacional dal caso della deputata Tamaulipas, Úrsula Salazar Mujica, appena nominata coordinatrice Morena al Congresso statale e che - attraverso un audio diffuso sui social network - ha chiesto a un fornitore un «moche»; il federale presidente ha ammesso di essere sua nipote, ma ha assicurato che continua a mantenere la sua posizione di zero impunità e corruzione.

- Hai già chiesto informazioni al riguardo? gliel'ha chiesto il giornalista.

«No, ma sai qual è la mia posizione, vero? Impunità zero, non permettere a nessuno di violare la legge e non permettere nessuno dei flagelli della vecchia politica del vecchio regime: niente clientelismo, niente influentismo, niente nepotismo, nessuna corruzione o impunità, chiunque essa sia. Niente al di fuori della legge e nessuno al di sopra della legge. Quindi può essere un parente, vicino, distante, ogni cittadino che commette un crimine deve essere punito. Questa è la mia posizione», ha sottolineato.

«In questo caso l'ho visto sui media, è davvero una nipote, perché è figlia di una cugina-sorella, cioè la nonna di questo deputato si chiama Ursula, così si chiamava mia nonna.. la nonna di questo deputato e le mie madri erano sorelle... cioè sua madre è mia cugina, ma se la vedo per strada non la identifico, non ho relazioni nel nulla. Probabilmente ho delle foto con lei, ovviamente a causa dei miei tour a Tamaulipas e così via, ma no, non c'è alcuna relazione. E inoltre, non può essere giudicato sommariamente, deve essere provato prima; e in secondo luogo, non ci dovrebbe essere impunità per nessuno», ha assicurato.

López Obrador ha paragonato il caso di sua nipote a quello di suo figlio José Ramón, assicurando che Loret de Mola «e tutti quei gangster» vogliono ingannare e confondere la popolazione.

«Si tratta di José Ramón e Loret e di tutti questi gangster, che vogliono imbrogliare, confondere, perché ha 40 anni, si sposa, si unisce... sua moglie ha lavorato a Houston (Texas, USA), vanno lì per vivere, affittano una casa e fanno il grande rapporto perché la casa è come quelle usate dai 'fifis ', che ha una piscina. Beh, è una casa in affitto... ah, ma cosa aggiungono? , che il proprietario della casa lavorava in una compagnia petrolifera a cui abbiamo dato contratti in eccesso. C'è poi un conflitto di interessi. Beh, non conosco la compagnia petrolifera né do mai istruzioni per dare la preferenza a qualcuno. Non sono corrotto... e poi Loret pensa che io sia come lui o Claudio X. González, o tutte queste persone disoneste, immorali che vogliono infangarci», ha detto.

«Ma le cose stanno andando a finire, vero?... per essere un avversario devi avere autorità morale, è molto difficile per una persona corrotta affrontare un governo, lo rendono polvere e ho sopportato, resistito, perché ho uno scudo che è la mia onestà, che è ciò che considero più importante nella mia vita. Ecco perché sono uscito, come ha detto il poeta, sono uscito illeso... e non sono andati forte e non ci sono riusciti. Ho anche la mia corte, che è la mia coscienza, che è quella che conta di più per me (...)», ha insistito.

López Obrador ha assicurato che quando hai la coscienza pulita «puoi essere molto felice e affrontare qualsiasi avversità».

«(...) Com'è possibile che un uomo corrotto come quello, al culmine del cinismo, voglia posizionarsi come giudice. Ora sto aspettando che risponda (Loret de Mola) dove sono i 13 dipartimenti che ha e dove si trova il suo appartamento negli Stati Uniti e 'chi pompo' e non lascerò passare nulla di tutto questo e non è a causa di encono, è che è un'ottima opportunità per chiarire le fermate, per rendere pubblico questo, lo sono questioni molto importanti. E' un'ottima occasione per chiarire le fermate, per rendere pubblico questo... sono questioni molto importanti», ha detto.

Ha assicurato che tutte le questioni di corruzione dovrebbero continuare ad essere trasmesse «non importa chi sia. Pensiamo che nulla abbia ferito il Messico più della disonestà, della corruzione politica», ha concluso.

