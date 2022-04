Alleanza in vista? Germán Vargas Lleras e Rodrigo Lara Sánchez si sono incontrati a Bogotà

Questo giovedì 31 marzo, Rodrigo Lara Sánchez e Germán Vargas Lleras si sono incontrati per discutere di infrastrutture e investimenti in aspetti come l'acqua e le abitazioni, in quello che potrebbe essere considerato l'inizio di un riavvicinamento tra il partito guidato da Vargas Lleras, Cambiamento Radicale e il presidente proposta del candidato, Federico Gutierrez.

«Abbiamo parlato con Germán Vargas Lleras degli storici investimenti in abitazioni e acqua potabile che ha guidato come vice presidente. Felice di rafforzare la mia visione in materia di infrastrutture e contare sui tuoi consigli e sul tuo impegno. La nostra proposta è inclusiva e ha bisogno di tutti i settori», ha scritto Lara Sánchez sul suo account Twitter, insieme alla fotografia che guida questo articolo.

Germán Vargas Lleras ha declinato la sua aspirazione presidenziale a meno di una settimana dalle precedenti elezioni legislative, tenutesi il 13 marzo, dopo settimane di voci che amavano il ritorno in politica dell'ex vice presidente e ministro degli alloggi di Juan Manuel Santos.

Il suo partito, Cambio Radical, ha ritirato la registrazione di Germán Córdoba, che si era registrato come candidato presidenziale per «salvare la quota» per Vargas Lleras in una mossa che anticipava le sue dimissioni.

Dopo le legislature, il politico di Bogotà ha ricevuto i leader della squadra per la Colombia, l'alleanza di destra composta da Gutiérrez, Enrique Peñalosa, e l'attuale capo del dibattito, Dilian Francisca Toro, per discutere questioni dell'evento nazionale.

Sebbene Vargas Lleras non abbia cantato il suo voto per le elezioni presidenziali, il tono del messaggio di Rodrigo Lara Sánchez presuppone che un'alleanza tra questi due settori della destra si consoliderà nelle prossime settimane.





Perché Germán Vargas Lleras ha declinato la sua aspirazione presidenziale

Germán Vargas Lleras (Colprensa - Luisa González).





Attraverso la sua rubrica domenicale sul quotidiano El Tiempo, l'ex vicepresidente ha spiegato quali erano le condizioni che ha valutato nell'attuale panorama elettorale per decidere finalmente che non sarà candidato e ritirare Germán Córdoba, il 18 marzo, dalla registrazione.

Sebbene la decisione di non lanciare sia stata considerata una risposta ai risultati legislativi delle liste del cambiamento radicale, per Vargas Lleras «c'era da aspettarselo». Secondo lui, il partito ha spaziato da 7 a 16 senatori negli ultimi 20 anni. Tuttavia, domenica scorsa lo ha attribuito all'assenza degli Aguilars, una riduzione dell'elettorato di Casa Char e il ritiro di Germán Varón Cotrino.

Ha anche sostenuto che l'impopolarità del governo ha pagato un costoso pedaggio su Cambio Radical, ma anche al Centro Democratico che aveva 13 seggi, così come la U che ha vinto 10, insieme ai partiti cristiani che sono rimasti con 4.

«Il voto per il logo del partito unico è stato di oltre 147.000 voti. Ma, come è facile capire, il risultato finale dei voti per CR e quello delle consultazioni per coloro che hanno partecipato non danno spazio per pensare alla mia candidatura», ha scritto Vargas Lleras.

Per l'ex vicepresidente, i vincitori indiscussi delle consultazioni sono stati Gustavo Petro con oltre 5,5 milioni di voti e Federico Gutiérrez con oltre 2 milioni di voti, che ha attribuito «al deciso sostegno del governo e del Centro democratico».

Secondo Vargas Lleras, è così che si muoveranno i voti nelle prossime elezioni, quindi entrare in campagna in questo momento non avrebbe alcun risultato, perché i favoriti sono già definiti. «La partita si è conclusa domenica scorsa. Era ora di decidere tra Petro e Fico», ha concluso Vargas Lleras.

«Ho vissuto nella mia carne cosa significa. Vedere come tutti gli spazi sono chiusi e come nulla di ciò che viene proposto o detto trova eco nel parere. Quindi, è impossibile pensare alle candidature, figuriamoci a questo punto del partito», ha detto l'ex vicepresidente, che ha perso il sostegno alle elezioni del 2018 in una disputa tra Petro e Iván Duque.

