Ronald Gamarra: «La sentenza della Corte costituzionale non è conforme a quanto ordinato dalla Corte interamericana dei diritti umani nel caso Fujimori nel 2018»

La Corte interamericana dei diritti umani (IACHR) questo pomeriggio ha chiesto allo Stato peruviano di astenersi dall'eseguire la sentenza di la Corte Costituzionale che ripristina la grazia dell'ex presidente Alberto Fujimori, che stava scontando una condanna a 25 anni per reati contro l'umanità nei casi Barrios Altos e La Cantuta.

A proposito di questa decisione, Infobae ha intervistato Ronald Gamarra, avvocato per le vittime di Barrios Altos e La Cantuta nel processo Fujimori, che ha sottolineato che le disposizioni della IACHR sono obbligatorie e sono un preludio all'annullamento della grazia dell'ex presidente .

- La Corte interamericana dei diritti umani ha chiesto allo Stato peruviano di astenersi dall'eseguire la sentenza della Corte costituzionale nel caso di Alberto Fujimori. Questa decisione arriva in tempo prima che rilasci l'ex presidente?

- La prima cosa da dire è che la Corte Interamericana dei Diritti Umani fa parte del nostro sistema di amministrazione della giustizia. Inoltre, fa parte dell'ordinamento giuridico nazionale. Pertanto, le sue decisioni sono obbligatorie per lo Stato peruviano. Non solo dall'esecutivo, ma dalla magistratura, dalla Corte costituzionale, dalle autorità amministrative e, persino, dal sistema giudiziario elettorale. Pertanto, quanto deciso dalla Corte, anche se provvisoriamente, è obbligatorio.

- Cosa succede se non è soddisfatto?

- Il Perù non è il Venezuela. Il Perù non è uno Stato che non rispetta gli impegni internazionali. Non c'è un caso in cui le decisioni della Corte non siano state rispettate. Nessuno Stato democratico potrebbe essere messo nella circostanza di mancare di rispetto a una decisione della Corte. I trattati internazionali sono firmati per essere rispettati dagli Stati. Il Perù ha firmato la Convenzione americana sui diritti umani e ha riconosciuto i poteri della Corte. Pertanto, resta solo da rispettare. Non vedo in alcun modo che lo Stato peruviano possa, ad esempio, delimitare dalle decisioni della Corte. Ora, la decisione che hanno preso non mi sorprende affatto. Questo è ciò che ci si aspettava in considerazione delle sentenze nei casi Barrios Altos e La Cantuta, della giurisprudenza coerente della corte stessa e, in particolare, tenendo conto della decisione del 2018. La sentenza della Corte costituzionale non è conforme a quanto ordinato dalla Corte nel caso Fujimori nel 2018. E questa è la conseguenza.

- Che commento ha sulle argomentazioni avanzate dai giudici Blume, Sardón e Ferrero per ripristinare la grazia di Fujimori?

- Beh, voglio dirlo con tutto il rispetto, ma è una frase molto poco motivata. E che ai fini di ciò che conta davvero, non ha stabilito in conformità con gli standard richiesti dalla Corte interamericana dei diritti umani nella sua risoluzione del 2018. Ricordiamo che la Corte ha affermato che la giurisprudenza nazionale dovrebbe pronunciarsi sulla questione se la grazia o la misura adottata dallo Stato peruviano rispondessero al principio di proporzionalità che deve esistere tra il diritto alla vita, all'integrità e alla salute di Alberto Fujimori. Questo è da un lato. D'altra parte, il diritto delle vittime di accedere alla giustizia per la corretta esecuzione delle sentenze pronunciate nei casi Barrios Altos e La Cantuta, che hanno condannato Alberto Fujimori . Questa domanda standard o grande non ha ricevuto risposta nella decisione della maggioranza della Corte costituzionale.

- Altri aspetti che non sono stati inclusi nella frase?

- Un altro standard che non è stato ripreso è che se, a seguito di questo principio di proporzionalità, fosse possibile perdonare umanamente Fujimori. Questa domanda sorge nel senso che se Fujimori avesse chiesto il perdono delle vittime, aveva contribuito alla giustizia e riparato i danni causati. Il terzo punto è quale sarebbe stato l'effetto di quella sentenza, cioè del perdono umanitario. Queste tre domande o norme non sono state prese in considerazione dal tribunale. In ogni caso, non hanno risposte nella sentenza della Corte costituzionale. Pertanto, la decisione presa dalla Corte, sebbene provvisoria, è giusta.

- Tra gli argomenti dei giudici c'è che non ci sono state irregolarità nel perdono di Fujimori, citano sezioni della Convenzione americana sui diritti umani che stabiliscono la possibilità di grazia per le persone condannate a morte, e si riferiscono a una dichiarazione che la Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) rilasciato in Nicaragua, nel 1981, in merito alla concessione di grazie nei casi di persone condannate per reati gravi. Cosa ne pensi?

- Beh, non sono sufficienti o corretti. Si riferiscono a decisioni che non sono state comprese nel loro contesto dalla Corte costituzionale. Nessuno di questi casi può essere assimilato all'argomento perché nessuno di loro parla di persone condannate per violazioni dei diritti umani. E questo è un problema specifico perché stiamo parlando di Fujimori condannato per gravi violazioni dei diritti umani. La Corte ha affermato che Barrios Altos è una grave violazione dei diritti umani e La Cantuta è un crimine contro l'umanità. Pertanto, nessuna di queste citazioni è applicabile al caso di una persona condannata per gravi violazioni dei diritti umani. In secondo luogo, la citazione della Commissione interamericana per i diritti umani sul Nicaragua è superata e, inoltre, non tiene conto del fatto che si dice che si può ottenere il perdono e, se ciò non è possibile, si cercheranno altre alternative. Bene, la citazione corretta dovrebbe essere letta nella misura in cui non sarebbe possibile. Allora la grazia non avrebbe potuto procedere. La sentenza, inoltre, ha poco riferimento alla giurisprudenza coerente della Corte interamericana dei diritti umani sviluppata in particolare nei casi peruviani.

- Ritieni che la sentenza sia stata più politica che correttamente aderita agli standard costituzionali nella difesa dei diritti umani?

- Credo che i giudici Blume, Ferrero e Sardón abbiano imposto una particolare preferenza politica. Volevano rilasciare una persona per la quale nutrono un affetto politico .

- E hanno approfittato dell'attuale composizione incompleta della Corte costituzionale per portare avanti questa decisione?

- Sì, certo. Non mi interessa che i magistrati abbiano una scelta politica. Inoltre, è auspicabile e chiunque sia interessato al Paese deve avere una posizione politica. Ma l'altra cosa è far parte di un'istituzione come la Corte costituzionale. Fondamentalmente, devono prevalere ragioni legali, piuttosto che le sue inclinazioni politiche.

- A seguito dell'ordine della Corte interamericana dei diritti umani di non eseguire la sentenza del TC, il caso Fujimori sarà nuovamente ascoltato in tale istituzione. E molto probabilmente, la grazia verrà annullata e l'ex presidente tornerà in prigione.

- Sì, non ho dubbi. Una riflessione su chi, ad esempio, sostiene Alberto Fujimori. Penso che lo abbiano ferito cercando soluzioni quasi criminali che, alla fine, si invertiranno e lui, dicono i suoi seguaci, sta giocando con la sua vita. Fujimori dovrebbe andarsene quando necessario. Nessuno dovrebbe morire in prigione. Non credo che la grazia sia la strada ma altre forme perché i crimini per i quali è stato condannato sono imperdonabili. Non puoi perdonarlo. Non ci può essere perdono. Ciò non significa che muoio in prigione perché ci sono altre strade che possono essere la prigione domestica con sorveglianza elettronica o permessi di rilascio. Entrambi hanno lo stesso obiettivo, ma non danneggiano le famiglie delle vittime o il sistema interamericano in quanto i loro crimini sono imperdonabili.

- È d'accordo che la presentazione del giudice Marianella Ledesma sia stata un esempio di come dovrebbe essere la difesa dei diritti umani e che le grazie come quella concessa a Fujimori non dovrebbero avere un'ombra di irregolarità?

- È un appello per la memoria, la giustizia e il rispetto dei diritti umani come base fondamentale di una democrazia. C'è un'abbondante citazione alle sentenze della Corte interamericana dei diritti umani. È un buon atto legislativo che riflette il meglio dei voti su questo argomento.

- Quali implicazioni legali avrebbe la sentenza TC per Fujimori in casi che vengono perseguiti come Pativilca e sterilizzazioni forzate?

- In linea di principio nessuna perché non dobbiamo dimenticare che la camera che giudica Fujimori nel caso Pativilca ha applicato il controllo convenzionale e ha dichiarato inapplicabile la decisione della grazia. Così, che la grazia «revive» non toglie la decisione dell'aula che, all'epoca, ha affermato che la grazia non è applicabile al caso particolare. Continuerà così.

