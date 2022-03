Più di 70 famiglie hanno tagliato l'acqua a Fusagasugá

Un raid della Public Utilities Company di Fusagasugá (Emserfusa), con il sostegno della Segreteria del governo del comune, ha interrotto il servizio idrico nel quartiere di Monteverde, sostenendo che nella zona stanno raccogliendo illegalmente acqua lasciando più di 70 famiglie senza il servizio.

Ma questa storia non inizia con la chiusura dell'acqua. Ha la sua genesi dieci anni fa, quando le licenze di costruzione e i servizi pubblici sono stati sospesi a causa di un allarme sul rischio di frana nella zona, come ha detto a Caracol Radio Edgar Muñoz, membro del Community Action Board.

Di fronte a questo, e dall'anno scorso, secondo Muñoz, «sono stati posti alcuni punti di riferimento per determinare se ci fosse un movimento di massa; l'ultima sentenza ha assicurato che non si è mosso di un centimetro, ma continuano a negare il servizio. Ora, il secondo tribunale municipale di Girardot ha ordinato al comune di eseguire lavori di mitigazione nell'area e non hanno rispettato».

Ha anche avvertito che per anni hanno fatto richieste sia orali che scritte a Emserfusa per chiedere la fattibilità dei servizi idrici ed elettrici. Una volta che la comunità ha visto esausti questi canali, secondo Muñoz, si sono svolti anche tre incontri nel quartiere con i consiglieri, due incontri nell'ufficio del sindaco, due incontri con i dirigenti del fornitore di servizi pubblici, due riunioni per motivi di consiglio e una tutela senza apparente risultati.

Ecco perché la comunità chiede all'ufficio del sindaco di avvalersi dei documenti rilasciati dall'Ufficio di pianificazione della precedente amministrazione, nonché della gestione dei rischi, in cui dà a queste famiglie il via libera per richiedere una licenza e i contatori dell'acqua, poiché le loro case non si trovano nella zona a rischio.

«Abbiamo fatti, i lotti sono legalizzati, vogliamo che i contabili paghino ciò di cui abbiamo bisogno», ha detto Carlos Pérez, uno dei colpiti nel quartiere di Monteverde, a nord di Fusagasugá.

Ora, con la chiusura dei servizi idrici ed elettrici, molte di queste famiglie sono sopraffatte dall'incertezza perché non sanno cosa fare ora, perché le autorità non hanno promesso loro una soluzione.

Da parte sua, Jorge Sáenz, un altro degli interessati, ha spiegato di aver già cercato di trovare una soluzione con le autorità municipali: «Ho parlato con la curatela e mi hanno detto che se il sindaco non avesse emesso un decreto non potevano darci nulla, allora si pagano le tasse, ma non ne abbiamo il diritto. La Personería si lava le mani e mi dice che è con la Segreteria del Governo, lì mi mandano alla polizia e lì mi rimandano alla curatela».

Saenz ha anche spiegato di avere due figlie piccole e che il suo lavoro non gli consente di pagare un'auto cisterna per risolvere questo problema.

È importante sottolineare che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'acqua è un diritto essenziale e che «in nessun caso una persona può esserne privata, quindi le aziende devono garantire un minimo vitale di acqua quotidiana».

CONTINUA A LEGGERE: