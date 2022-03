Lo dice la risoluzione della Corte Interamericana che impedisce il rilascio dell'ex presidente Alberto Fujimori

L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, doveva essere rilasciato ieri dal carcere, come ha commentato il suo avvocato Cesar Nakazaki, ma il Corte Interamericana dei Diritti Umani (Corte Interamericana H.R.) era contrario a questa misura, fino a quando l'organizzazione internazionale non ha potuto decidere sulla richiesta di misure provvisorie «per garantire il diritto di accesso alla giustizia per le vittime dei casi Barrios Altos e La Cantuta», come menzionato nella risoluzione pubblicata ieri.

A tal fine, la Corte Interamericana ha convocato un'udienza pubblica per vedere le misure cautelari sul perdono dell'ex dittatore Fujimori, a cui è stata restituita la grazia presidenziale in seguito alla controversa sentenza della Corte costituzionale e la cui risoluzione è stata resa pubblica lunedì scorso. , 28 marzo.

La risoluzione della Corte indica che una sessione si terrà venerdì 1 aprile dalle 14:00 (ora peruviana), alla quale sono stati convocati i rappresentanti delle vittime, lo Stato peruviano e la Commissione interamericana per i diritti umani.

Questo è quanto afferma la risoluzione ufficiale della Corte interamericana:

CONSIDERANDO CHE:

1. Nelle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause Barrios Altos e La Cantuta, essa ha ordinato allo Stato di rispettare l'obbligo di indagare su violazioni gravi e di perseguire e punire i responsabili.

2. La richiesta di misure provvisorie è stata presentata dai rappresentanti delle vittime in entrambi i casi, che sono attualmente in fase di supervisione dell'esecuzione delle pene. Questa richiesta è stata presentata per «garantire l'accesso alla giustizia per le vittime».

3. L'articolo 63.2 della Convenzione americana sui diritti umani prevede, a seconda dei casi, che «nei casi di estrema gravità e urgenza, e quando si renda necessario evitare danni irreparabili alle persone, la Corte, nelle questioni che la riguardano, può adottare tutte le misure provvisorie che ritenga appropriate». Inoltre, l'articolo 27.3 del Regolamento del Tribunale prevede che «nei casi contenziosi dinanzi alla Corte, le vittime o presunte vittime, oi loro rappresentanti, possono presentare direttamente alla Corte una richiesta di provvedimenti provvisori, che deve essere correlata all'oggetto del caso».

4. Nel diritto internazionale dei diritti umani, le misure provvisorie non sono solo di natura precauzionale, nel senso che preservano una situazione legale, ma sono fondamentalmente protettive, in quanto proteggono i diritti umani, cercando di evitare danni irreparabili alle persone. Si applicano purché siano soddisfatti i requisiti di base di estrema gravità e urgenza e la prevenzione di danni irreparabili alle persone.

Ricordiamo che nel 2009 Alberto Fujimori è stato condannato a 25 anni di reclusione per la sua partecipazione come autore mediato dei reati di omicidio qualificato e lesioni gravi, a scapito delle vittime dei casi Barrios Altos e La Cantuta, e questi crimini sono stati classificati come «crimini». contro l'umanità secondo la legge Criminal International». Ciò è stato valutato positivamente dalla Corte interamericana nelle sue risoluzioni del 2009 e del 2012 sul controllo del rispetto delle sentenze. Anni dopo, il 24 dicembre 2017, l'allora Presidente della Repubblica del Perù ha emesso una risoluzione che concedeva una «grazia» «per motivi umanitari» a favore di Alberto Fujimori Fujimori Fujimori.

La Corte ha anche ritenuto che «le questioni serie relative al rispetto dei requisiti legali previsti dal diritto interno peruviano» dovrebbero essere analizzate. Inoltre, se necessario, questa Corte può pronunciarsi successivamente sul fatto che ciò che è stato fatto internamente sia o meno conforme a quanto disposto nella sentenza o costituisca un ostacolo al rispetto dell'obbligo di indagare, perseguire e, se necessario, punire nei due casi citati a quanto sopra per non essere conforme alle norme indicate e per impedire impropriamente l'esecuzione della sanzione fissata da una sentenza penale».

COSA CHIEDE IL TRIBUNALE INTERAMERICANO

Alla fine, la Corte Interamericana ha ricordato che lo Stato del Perù, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia per le vittime dei casi Barrios Altos e La Cantuta, si astiene dall'eseguire l'ordine della Corte Costituzionale del Perù di concedere la libertà di Alberto Fujimori Fujimori Fujimori , fino a quando questo tribunale internazionale non potrà decidere sulla richiesta di misure provvisorie alla 147a sessione ordinaria delle sessioni.

«I rappresentanti delle vittime, dello Stato del Perù e della Commissione interamericana per i diritti umani devono essere convocati per un'audizione pubblica sulla richiesta di misure provvisorie fatta dai rappresentanti, che si terrà virtualmente il 1 aprile 2022 dalle 13:00 alle 14:30, ora del Costa Rica, durante 147 Regular Sessione di sessioni di questa Corte», si legge nel documento.

Infine, specifica «Fare in modo che la Segreteria della Corte notifichi questa risoluzione allo Stato, ai rappresentanti delle vittime e alla Commissione interamericana per i diritti umani», ha concluso.

Leggi la risoluzione completa qui.





