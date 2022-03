Le popolazioni indigene del Chocó sono minacciate di lasciare i loro territori

Il conflitto armato ha messo alle strette il dipartimento di confine della Colombia, principalmente gruppi come il clan del Golfo, hanno cercato di stabilirsi in questo territorio ed espandersi sfruttando la sua geografia della giungla e la scarsa presenza dell'esercito e dello Stato.

Ad esempio, poche ore fa la Settima Divisione dell'Esercito ha riferito di aver «ripreso» il controllo a Novita, un comune che era stato confinato per 2 settimane da minacce di omicidi e campi minati dall'Esercito di Liberazione Nazionale, ELN. C'erano circa 4.000 persone, 25 comunità etniche, di cui 6 indigene, ha riferito l'ufficio del Mediatore.

Occasionalmente, le popolazioni indigene del dipartimento sono quelle più colpite da questi conflitti armati. Anche i bambini di queste comunità preferiscono suicidarsi, prima di essere reclutati dai gruppi armati presenti a Chocó.

Secondo El Espectador, a Carmen del Darién e Bajo Atrato, ci sono notizie di leader indigeni a Carmen del Darién e Lower Atrato che affermano di non poter muoversi liberamente attraverso i loro territori, poiché sottolineano che il clan del Golfo si sta espandendo e si sta stabilendo nei bacini fluviali, quindi devono chiedere «permessi speciali» per entrare o uscire da lì. «Se scendiamo in comune, non possiamo portare un valore alimentare superiore a 20.000 pesos. Richiedono sempre una fattura».

Al contrario, il sindaco di Carmen del Darién ha dichiarato al giornale di non aver ricevuto alcuna denuncia su questo tema, sebbene riconosca che ci sono difficoltà di ordine pubblico. Ieri, la visita dell'Alto Consiglio presidenziale si è conclusa a Quibdó, dove hanno discusso soluzioni o alternative su questioni come lo sfollamento, il reclutamento e i suicidi che si stanno verificando a Chocó.

CIPRUNNA è la Commissione intersettoriale per la prevenzione del reclutamento, dell'uso, dell'uso e della violenza sessuale contro bambini e adolescenti da parte di gruppi armati organizzati e gruppi criminali organizzati. Questa commissione, insieme all'Ufficio del Mediatore e Carlos Alberto Baena, viceministro dell'Interno per la partecipazione e la parità dei diritti, ha partecipato alla visita del Ministero, dove sono stati emessi 6 allarmi precoci per avvertire del rischio di reclutamento a Chocó. Bojayá, Condoto, El Litoral de San Juan, Medio Atrato e Novita sono i comuni in cui vi è il rischio maggiore.

Ma gli sforzi non bastano, Manuel Alirio Cáceres González, un contadino che stava andando a svolgere il suo lavoro quotidiano, ieri, ha calpestato una miniera a Mochadó, nel comune di Bajo Baudó, Chocó, sulle rive del fiume Docampado. Dopo l'incidente, ha dovuto essere trasferito in un centro sanitario perché gli è stata mutilata una gamba. C'è preoccupazione nel comune perché la miniera era a circa 20 metri dalla scuola del Sacro Cuore di Gesù.

Hermeneguildo González, sindaco di Bajo Baudó, ha affermato di temere un massiccio spostamento nell'area urbana, poiché in totale circa 6.000 persone sono confinate da questi eventi, che si sono verificati dal 2021. Questo è il terzo caso presentato quest'anno nel comune, quindi chiedono aiuto all'Ufficio del Mediatore e al governo nazionale.

Ma, nonostante il conflitto e che molti abitanti abbiano preferito fuggire dai territori, anche senza accesso alla salute o addirittura a un posto di salute vicino, alcuni preferiscono morire lì, piuttosto che lasciare le loro terre.

