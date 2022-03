Il Congresso approva la seconda possibilità

Il 30 novembre, il Senato della Repubblica ha tenuto l'ultimo dibattito sul «Second Chances Bill» e ha approvato l'iniziativa, che mira a favorire i lavoratori coloro che hanno scontato la pena in carcere.

Secondo W Radio, la rappresentante della Camera per Bogotà Katherine Miranda e la direttrice della Internal Action Foundation, Johana Bahamón, erano grati per l'approvazione del progetto.

«Stiamo aspettando la sanzione presidenziale. È un disegno di legge che andrà a beneficio di più di 97.000 persone che sono attualmente private della libertà. Questa quasi legge della Repubblica darà incentivi fiscali ed economici alle aziende che assumono una popolazione rinviata «, ha affermato il rappresentante Miranda.

Il promotore di questa iniziativa è Katherine Miranda che ha sostenuto che la legge potrebbe avvantaggiare circa 97.000 persone.

Miranda, che ha evidenziato il lavoro dell'esigente trix Johana Bahamón, ha affermato che, oltre a consentire il reinserimento sociale di migliaia di persone che hanno già pagato le loro pene o debiti nei confronti del sistema giudiziario del paese, il progetto consentirebbe alle persone di età compresa tra 25 e 30 anni di non recidere. I benefici che le aziende riceverebbero per l'assunzione di uomini e donne che hanno già saldato i loro conti legali in sospeso sarebbero, tra le altre cose, sconti sui pagamenti parafiscali per i dipendenti posticipati e tasse speciali per il pagamento delle tasse scolastiche commerciali.

«Stiamo pensando alle oltre 97.000 persone detenute nel Paese, in modo che quando scontano la pena, ai giovani tra i 25 e i 29 anni, che rappresentano circa il 15% della popolazione carceraria del Paese, non venga data un'opportunità soprattutto. Speriamo che il disegno di legge continui il suo processo legislativo al Senato e diventi una legge della repubblica «, ha aggiunto il deputato del movimento Green Alliance.

Era il 31 agosto quando l'influencer e «regina delle cheratine», Daneidy Barrera Rojas, riconosciuta sui social network come «Epa Colombia», era con Miranda al Congresso della Repubblica, partecipando proprio a questa iniziativa.

È stata proprio la creatrice di contenuti che, poche settimane fa, è diventata un controverso argomento di conversazione dopo che la giustizia l'ha condannata a pagare quasi cinque anni di carcere, e a pagare un debito milionario, per le sue azioni nelle marce di sciopero nazionale nella seconda metà del 2019.

Daneidy è stata registrata rompendo i locali di TransMilenio, il che le ha causato problemi legali ed essere pubblicamente rimproverata. La giovane donna, dopo gli eventi, è riuscita a creare una famosa azienda di cheratina e prodotti per capelli, che le ha permesso non solo di essere un'imprenditrice di successo nel paese, ma anche di generare occupazione per centinaia di persone.

La condanna della giovane donna è stata criticata da alcuni cittadini che hanno definito ingiusta la decisione del tribunale, ritenendo che «l'Epa» avesse già saldato i suoi debiti con la legge, e si sarebbe rivendicata diventando una parte attiva e vantaggiosa dell'economia del paese.

