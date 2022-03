Dozzine di specie di pipistrelli non identificate in Asia potrebbero ospitare nuovi virus, avverte uno studio

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

Una nuova analisi genomica suggerisce che ci sono probabilmente dozzine di specie sconosciute di pipistrelli a ferro di cavallo nel sud-est asiatico. Questi mammiferi, chiamati anche rinolofidi, sono considerati il serbatoio di molti virus zoonotici, che saltano dagli animali alle persone, compresi i parenti stretti dei virus che hanno causato la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e COVID-19. La corretta identificazione delle specie di pipistrelli potrebbe aiutare a identificare i punti caldi geografici ad alto rischio di malattie zoonotiche, secondo Shi Zhengli, virologo presso l'Istituto di virologia di Wuhan in Cina. «Questo è un lavoro importante», avverte.

Per la coautrice dello studio, Alice Hughes, biologa della conservazione presso l'Università di Hong Kong, una migliore identificazione di specie di pipistrelli sconosciute potrebbe anche supportare la ricerca delle origini del SARS-CoV-2 riducendo i luoghi dove cercare pipistrelli che possano ospitare parenti stretti del virus. I parenti più vicini conosciuti di SARS-CoV-2 sono stati trovati nei pipistrelli Rhinolophus affinis nella provincia dello Yunnan della Cina sudoccidentale e in tre specie di pipistrelli a ferro di cavallo in Laos.

Specie criptiche

Hughes voleva comprendere meglio la diversità dei pipistrelli nel sud-est asiatico e trovare modi standardizzati per identificarli. Così lei e i suoi colleghi hanno catturato pipistrelli nel sud della Cina e nel sud-est asiatico tra il 2015 e il 2020. Hanno preso misurazioni e fotografie delle ali e della lama del naso dei pipistrelli, «lo strano set di tessuti intorno al naso», come descritto da Hughes, e hanno registrato le loro richieste di ecolocalizzazione. Hanno anche raccolto una piccola quantità di tessuto dalle ali dei pipistrelli per estrarre dati genetici.

Per mappare la diversità genetica dei pipistrelli, il team ha utilizzato sequenze di DNA mitocondriale da 205 dei loro animali catturati e altre 655 sequenze da database online, che rappresentano un totale di 11 specie di Rhinolophidae. Come regola generale, maggiore è la differenza tra i genomi di due pipistrelli, maggiore è la probabilità che gli animali rappresentino gruppi geneticamente distinti e, quindi, specie diverse.

Per mappare la diversità genetica dei pipistrelli, il team ha utilizzato sequenze di DNA mitocondriale da 205 dei loro animali catturati e altre 655 sequenze da database online, che rappresentano un totale di 11 specie di Rhinolophidae (REUTERS)

I ricercatori hanno scoperto che ciascuna delle 11 specie era probabilmente più specie, probabilmente includendo dozzine di specie nascoste in tutto il campione. Le specie nascoste o «criptiche» sono animali che sembrano appartenere alla stessa specie ma che in realtà sono geneticamente diversi. Ad esempio, la diversità genetica di Rhinolophus sinicus suggerisce che il gruppo potrebbe essere di sei specie separate. Complessivamente, hanno stimato che circa il 40% delle specie in Asia non è stato descritto formalmente.

«È un numero che fa riflettere, ma non terribilmente sorprendente», afferma Nancy Simmons, curatrice dell'American Museum of Natural History di New York City». I pipistrelli rinolofidi sono un gruppo complesso e c'è stato solo un campione limitato di animali», spiega.

Tuttavia, per lo specialista, affidarsi al DNA mitocondriale potrebbe significare che il numero di specie nascoste è una sovrastima. Questo perché il DNA mitocondriale è ereditato solo dalla madre, quindi potrebbero mancare importanti informazioni genetiche, afferma lo specialista. Tuttavia, lo studio potrebbe portare a un'esplosione di ricerche per nominare nuove specie di pipistrelli nella regione.

«I risultati confermano altre ricerche genetiche che suggeriscono che ci sono molte specie criptiche nel sud-est asiatico» (REUTERS)

Altre prove

«I risultati confermano altre ricerche genetiche che suggeriscono che ci sono molte specie criptiche nel sud-est asiatico», afferma Charles Francis, un biologo del Canadian Wildlife, Environment and Climate Change Service di Ottawa, che studia i pipistrelli nella regione. Ma, secondo Francis, le stime si basano su un numero limitato di campioni.

Il team di Hughes ha utilizzato dati morfologici e acustici per fare un'analisi più dettagliata di 190 pipistrelli trovati nel sud della Cina e del Vietnam e ha scoperto che supportava la loro scoperta che molte specie non erano state identificate in quelle regioni. Lo studio sostiene fortemente «l'uso di più linee di prova quando si delineano le specie», afferma Simmons.

Hughes sottolinea che il suo team ha anche scoperto che il lembo tissutale appena sopra le narici dei pipistrelli, chiamato sella turca, poteva essere utilizzato per identificare le specie senza la necessità di dati genetici. Per Gábor Csorba, tassonomista del Museo Ungherese di Storia Naturale di Budapest, «questo significa che le specie nascoste potrebbero essere identificate senza studi morfologici intrusivi o costose analisi del DNA».

