«Civili innocenti sono stati sequestrati arsenale di guerra»: il ministro Molano smentisce le accuse sull'operazione a Putumayo

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Il ministro della Difesa colombiano, Diego Molano, ha riferito lunedì 28 marzo che nel bel mezzo di un'operazione effettuata dalle forze pubbliche nel comune di Puerto Leguizamo, dipartimento di Putumayo, nove presunti membri dei dissidenti delle FARC sono stati uccisi e che altri quattro erano stati catturati.

Tuttavia, organizzazioni sociali come la Putumayo Human Rights Network e l'Organizzazione dei popoli indigeni dell'Amazzonia colombiana (Opiac) hanno respinto la versione ufficiale e hanno denunciato il presunto omicidio di contadini e autorità indigene nel mezzo dell'operazione, incluso il presidente del consiglio di azione comunitaria Divier Hernández Rojas, e il governatore indigeno Pablo Panduro Coquinche.

Di fronte alle versioni contrastanti del governo nazionale e delle organizzazioni sociali, voci come quella del presidente colombiano, Iván Duque, quella del leader dell'opposizione e candidato presidenziale del Patto storico, Gustavo Petro, e quella del ricercatore della Divisione Americhe dei diritti umani Guarda, Juan Pappier, che ha assicurato che l'organizzazione internazionale sta indagando sul caso e ha osservato che «è urgente chiarire i fatti».

Nonostante i ripetuti appelli di diversi settori sociali e politici per chiarire cosa è successo a Puerto Leguizamo, il capo del portafoglio della Difesa, Diego Molano, è uscito per sostenere l'esercito nazionale e ha notato che l'istituzione aveva riferito che l'operazione non era stata contro i contadini o gli indigeni, pur non averlo fatto in un bazar, come riportato da Opiac, negando le versioni delle organizzazioni sociali.

«L'esercito riferisce che l'operazione non era contro i contadini, ma contro i dissidenti delle farc. Non era contro indigeni innocenti, ma contro i narcococaleros. Non era in un bazar, ma contro i criminali che hanno attaccato i soldati. Difendiamo i colombiani», ha detto il ministro Molano attraverso il suo account Twitter in risposta a un messaggio del senatore di sinistra Gustavo Petro, che ha detto che l'operazione era stata contro civili disarmati «compresi i bambini».

«Non è neutralizzazione, signor Presidente Duque, è omicidio. Non c'erano 11 membri delle FARC, erano contadini e civili indigeni disarmati, compresi i bambini. È un crimine di guerra del suo governo Nel mio governo non c'è fine ai falsi positivi», ha detto il candidato presidenziale dell'alleanza di sinistra, che è stato contrastato dal ministro Molano.

Inoltre, nel messaggio condiviso dal capo del portafoglio Difesa attraverso il social network, ha allegato un video che mostrava uomini con armi a lungo raggio, che avrebbero dovuto essere i dissidenti uccisi e catturati dalle forze di sicurezza, mentre condividevano le immagini dell'arsenale bellico che presumibilmente erano stati loro sequestrato nel bel mezzo delle operazioni.

«I» civili innocenti «sono stati sequestrati: arsenale di guerra; granate, fucili, fornitori, cartucce, tra gli altri. Una chiamata ai candidati: non si tratta solo di politica. Le operazioni militari rispettano tutti i protocolli richiesti», ha detto il ministro Molano, che ha condiviso un video di un soldato dell'Esercito rimasto ferito durante l'operazione e si trova nell'Ospedale Militare, in cui racconta come nel mezzo del presunto scontro un uomo in abiti civili gli abbia sparato con un fucile.

Le posizioni del Ministro Molano di fronte alle operazioni di polizia che sono state messe in discussione da diversi settori sono sempre state favorevoli, nonostante le prove della morte di minori negli attentati dell'esercito contro i campi dissidenti delle FARC o dell'uccisione di civili nel mezzo delle manifestazioni dello sciopero nazionale, che hanno generato indignazione tra la popolazione civile.

CONTINUA A LEGGERE