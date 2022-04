Christian Cueva è stato applaudito dagli applausi al suo arrivo a Trujillo

I festeggiamenti continuano dopo la qualificazione al ripescaggio per una quota ai Mondiali del Qatar 2022. Una delle figure nell'incontro decisivo di martedì, dove il Perù ha battuto il Paraguay, è Christian Cueva, che ha eseguito un assist a tre dita per il primo gol peruviano. Conosciuto anche come «Aladino», ha colto l'occasione per rimanere nel paese e ha deciso di andare nella sua città natale Trujillo, dove è stato esultato per il suo arrivo all'aeroporto Carlos Martínez de Pinillos.

Tra gli applausi delle persone che erano all'aerostazione, Cueva è salito su un furgone che lo aspettava per iniziare il suo soggiorno nella città di Trujillo. Nonostante siano stati piccoli momenti, il centrocampista della nazionale peruviana ha firmato alcune maglie e ha ringraziato l'amore del suo popolo che è orgoglioso di essere il '10′ della nazionale.

Christian Cueva: questo è stato il suo arrivo a Trujillo. VIDEO: Canale N

D'altra parte, un video è stato reso virale sui social network dove Christian Cueva si distingue cantando la popolare canzone «Niña Tonta», in un incontro intrattenuto dall'orchestra cumbia La Bella Luz. 'Aladino' ha mostrato i suoi migliori passi di danza ed è stato incoraggiato a prendere il microfono per cantare una canzone popolare del gruppo.

Non è la prima volta che succede, poiché in un live streaming sul suo account Instagram, è stato visto cantare «Dejame» con sua moglie. Tuttavia, questo ha indotto Pamela López ad afferrare il viso di suo marito, ha causato la reazione del calciatore, che con rammarico le ha detto: » Non lasciarmi. Le persone che lo accompagnavano in macchina ridevano e tutti continuavano a cantare la canzone suonata con la voce di Tony Rosado.

Christian Cueva viene sorpreso a cantare Silly Girl ed è virale| video: Twitter.

CHIEDONO CHE LO STADIO HUAMACHUCO PORTI IL SUO NOME

Il nome del volantino nazionale continua a suscitare entusiasmo nei tifosi peruviani, anche nella terra dove ha trascorso gran parte della sua infanzia, Huamachuco. Questo dopo la decisione delle autorità cittadine di chiedere al consiglio regionale che lo stadio sia intitolato a Christian Cueva .

«Anche se è vero che è nato a Trujillo, ma la sua infanzia, infanzia e adolescenza sono state trascorse qui (Huamachuco). Veniva da qui, dall'accademia dell'Istituto Pedagogico nel calcio, e poi militare in una grande squadra di Trujillo, poi a livello nazionale e straniero. Oltre ad essere l'architetto della nostra squadra nell'ultima partita contro il Paraguay, è stato con il suo genio, passaggi importanti che hanno generato i due gol che ci hanno messo piede nella Coppa del Mondo del Qatar», ha detto il consigliere del Comune Provinciale di Sánchez Carrión, Alberto Mendoza Acosta, ricordando la partita che ha giocato il centrocampista nazionale contro i Guaraníes.

Ricordiamo che Christian Cueva è nato a Trujillo (La Libertad) nel 1991 e si è trasferito a Huamachuco durante la sua infanzia in questa città sulle montagne della Liberteña, dove i suoi genitori sono originari. È cresciuto da quando aveva 2 anni in questa città situata a quasi quattro ore da Trujillo, capitale della Libertad.

LA NOTTE DI 'CUEVITA' PRIMA DEL PARAGUAY

Come ha fatto con il Venezuela e in altre partite in questo processo di qualificazione, Christian Cueva ha messo la squadra sulle spalle e ha dimostrato il suo buon livello. A 5 minuti dal Perù contro il Paraguay, ha dato un avvertimento che sarebbe stata la sua notte. Ha visto Gianluca Lapadula correre e mettere un passaggio di tre dita dietro le spalle dei difensori Guarani, lasciando 'Bambino' di fronte alla porta che ha aperto il punteggio.

In seguito, ha dato via una mossa di lusso prima del gol di Yoshimar Yotún. Afferrò la palla, fece un 'cappello' a un rivale, ne sfuggì un altro con un breve intoppo e lo consegnò a Edison Flores, che finì per ottenere un cross per 2-0.

Infine, hanno corso al 67′ ed erano molto vicini al traguardo. Il terzino Robert Rojas è uscito nel segno, ma in nessun momento c'è stato nervosismo nel peruviano. 'Aladdin' l'ha calpestata come se fosse nel suo quartiere e quando ha sentito la pressione di un altro rivale, l'ha tirata per la gamba sinistra. Una vera dimostrazione di «cioccolato».

Christian Cueva è stata la cifra della vittoria del Perù per 2-0 contro il Paraguay che gli è valsa il passaggio per il ripescaggio verso i Mondiali del Qatar 2022

CONTINUA A LEGGERE