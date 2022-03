Chi era Dolores Castro, importante poetessa messicana e fondatrice di Radio UNAM

Ciudad de México, 30 de Marzo de 2022.- Dolores Castro Varela, poeta, narradora, ensayista, crítica literaria y fundadora de Radio UNAM, murió este miércoles a la edad de 98 años. Dolores Castro nació el 12 de abril de 1923 en Aguascalientes. La autora de poemarios como El corazón transfigurado (1949), La tierra está sonando (1959), Cantares de vela (1960), Qué es lo vivido (1980), No es el amor el vuelo (1995), Sonar en el silencio (2000), Íntimos huéspedes (2004) y Algo le duele al aire (2011) y es considerada protagonista de la literatura nacional. FOTO: Archivo / Mario Basilio / CUARTOSCURO.COM

Dolores Castro Varela, poetessa, saggista e narratrice messicana, è morta questo mercoledì 30 marzo all'età di 98 anni all'Angeles Hospital di Città del Messico. Secondo le dichiarazioni dei media locali della figlia Dolores Peñaloza, la morte della scrittrice è derivata da complicazioni alle vie biliari.

La poetessa messicana è stata ricoverata in ospedale lunedì scorso; quello stesso giorno della mattina aveva frequentato le vicinanze del campus del College of Sciences and Humanities (CCH) di Naucalpan per tenere un discorso agli studenti.

Lo scrittore ha lasciato un'ampia eredità alla letteratura, oltre ad essere insegnante e fondatore della Radio Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La sua carriera e il suo talento le hanno fatto vincere numerosi premi, tra cui il National Science and Arts in the Area of Linguistics and Literature (2014) e la Medaglia José Emilio Pacheco (2016), oltre a vincere il Ramón López Velarde Ibero-American Poetry Prize (2013).

Tra i suoi lavori più importanti ci sono titoli come On Earth Is Sounding (1959), Soles (1977), Intimate Guests (2004), Sound in Silence (2000), The Transfigured Heart (1949), Something Hurts the Air (2011) e The libro di poesie Cos'è ciò che è stato vissuto? (1980) che le valse il Mazatlan National Poetry Prize.

Dolores Castro è stata un importante riferimento culturale per la generazione degli anni 50 in Messico (Foto: Cuartoscuro)

Poeta, narratore, saggista e critico letterario, Dolores Castro nacque il 12 aprile 1923 nello stato di Aguascalientes, e in seguito la sua famiglia si trasferì a Zacatecas. Una volta stabilito a Città del Messico, ha studiato legge presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) e in seguito ha conseguito un master in Letteratura Moderna presso la Facoltà di Filosofia e Lettere della stessa istituzione.

Anni dopo, Dolores Castro ha studiato Stilistica e Storia dell'Arte presso l'Università Complutense di Madrid, in Spagna, nonché Linguistica e Letteratura presso l'Associazione delle Università e delle Istituzioni di Istruzione Superiore (AUNIES). Ha anche ottenuto una formazione radiofonica accademica presso l'Istituto latinoamericano per la comunicazione educativa (ILCE).

La sua grande carriera accademica ha portato la poetessa a forgiarsi al fianco di artisti e intellettuali di fama, tra cui Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Luis Villoro, Sergio Galindo, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernandez e Griselda Alvarez.

Allo stesso modo, l'accademico era un membro del gruppo di poeti messicani Ocho, dove condivideva il suo gusto per la scrittura con personaggi come Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magaloni Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro e Rosario Castellanos.

Dolores Castro insegnava ancora per la scuola di giornalismo Carlos Septién García (Foto: Cuartoscuro)

L'insegnamento è sempre stato un pilastro importante nella vita di Dolores Castro, poiché fino a giorni prima della sua morte ha continuato a condividere le sue conoscenze e il suo talento con le nuove generazioni. Il poeta e narratore messicano ha tenuto corsi di Belle Arti a Veracruz e nello Stato del Messico, nonché nella città di Cuernavaca a Morelos.

Allo stesso modo, è stata insegnante presso istituzioni come l'Università Iberoamericana, la Carlos Septién García School of Journalism e presso la Writers School della General Society of Writers of Mexico (Sogem). Inoltre, è stata la fondatrice dell'allora chiamata Acatlan National School of Professional Studies dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM).

Dolores Castro ha anche lavorato come redattrice per la rivista Poesía de América e Barcos de papel; oltre ad essere uno dei suoi lavori per Radio UNAM, è stata produttrice di programmi radiofonici e ha ospitato Poetas de México su Canal 11.

Diverse istituzioni hanno lamentato la morte sensibile del poeta messicano (Foto: Twitter/ @cultura_mx)

La notizia della morte di Dolores Castro ha causato un grande impatto sulla comunità intellettuale del Messico, così diverse istituzioni hanno parlato per porgere le loro condoglianze alle loro famiglie ma anche per riconoscere la traiettoria e l'eredità del poeta messicano.

«È con profonda tristezza che piangiamo la morte della poetessa Dolores Castro, la cui opera lascia un'eredità essenziale nelle lettere del Messico. A sua memoria, @cultura_mx e INBAL renderanno omaggio il 7 maggio nella Main Hall di @PalacioOficial. Abbracciamo la sua famiglia», ha comunicato il National Institute of Fine Arts and Literature attraverso il suo account Twitter.

In questo modo, il Messico respinge una delle voci intellettuali più accattivanti del paese la cui eredità prevarrà per generazioni nelle sue opere e nella vita degli studenti che ha formato, così come nei due premi letterari che portano il suo nome: Dolores Castro State Poetry Prize assegnato dalla Tlaxcalteca Istituto di Cultura e il Premio Dolores Castro per la narrativa e la poesia scritto da donne assegnato dal comune di Aguascalientes.

