Anche in Cile non perdonano nulla a Reinaldo Rueda: 'È un gentiluomo, ma gli manca di categoria'

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

Reinaldo Rueda non è stato solo notato per la sua incapacità di guidare la squadra colombiana verso il suo terzo campionato del mondo consecutivo, ma anche quando era a capo della squadra cilena, un altro di quelli che ha esaurito un biglietto per la massima competizione di calcio.

Sebbene gli Australi fossero diretti solo da quattro partite di qualificazione, con due sconfitte, un pareggio e una vittoria, il suo quarto posto nella Copa América 2019, un torneo a cui è arrivato messo in discussione dalla sua poca preparazione, e la sua partenza si è schierata per guidare il Tricolore, lo ha portato ad essere interrogato dalla stampa cilena.

Uno dei media che ha dedicato pubblicazioni al timoniere colombiano è stato La Tercera, che, oltre a condannarlo per aver lasciato il Cile per arrivare in Colombia, ma senza arrendersi per raggiungere presumibilmente un accordo economico, che ha comportato un colpo finanziario all'ANFP, ha intervistato alcuni ex La Roja calciatori per dare la tua opinione.

Leon Astengo, difensore centrale della nazionale cilena negli anni '80, ha messo in dubbio i problemi interni con la squadra, così come le loro false partenze durante le conferenze stampa.

Alla critica per La Tercera si unì il capitano della Roja in Cile 1962, Sergio Navarro, che non vede Rueda e Martín Lasarte — che lo sostituì con l'allenatore del caffè in panchina — come allenatori della gerarchia. Lo ha dichiarato senza mezzi termini:

«Lasarte e Rueda? Non sono di prim'ordine. Sono brave persone, signori, fanno la stessa cosa che fanno gli allenatori cileni. Ma inviano ogni condore. Con il Brasile stavamo perdendo 2-0, sono state apportate modifiche e ne sono state apportate altre due. Il Cile ha bisogno di un allenatore cileno, che conosco cileni, che esige un po' di umiltà e sacrificio dai giocatori», ha detto.

Vallecaucano, che aveva già avuto l'opportunità di guidare la Colombia sulla strada per la Germania della Coppa del Mondo 2006, nelle cui qualificazioni era a un punto dalle qualifiche, proprio come questa volta, non ha fatto nel modo migliore in testa da febbraio 2021. Almeno questo è quello che mostrano le cifre.

Questa volta, guidando il Tricolore, ha segnato 5 sconfitte, 7 pareggi e 10 vittorie. Delle 22 partite, 14 sono state ad eliminazione diretta, 7 in Copa America Brasile 2021 e un'amichevole (contro l'Honduras). La sua prestazione, del 46,9%, è stata inferiore a quella di Carlos Queiroz, che ha condotto 18 partite e ha avuto una percentuale di 59,26.

CONTINUA A LEGGERE: