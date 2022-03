Sergio Higuita ha annunciato ciò che spera di ottenere nella Vuelta a España

Domenica scorsa, 27 marzo, il colombiano Sergio Higuita, del team Bora, ha vinto la Vuelta a Catalunya dopo la settima e ultima tappa con partenza e arrivo a Barcellona, in cui ha vinto lo sprint l'italiano Andrea Bagioli (Quick-Step).

Il giovane colombiano, 24 anni, è il terzo corridore del paese sudamericano ad apparire tra i vincitori della Vuelta dopo Nairo Quintana, vincitore nel 2016, e Miguel Ángel «Superman» López nel 2019. Il colombiano ha guardato soprattutto Carapaz, che ha cercato di attaccare la penultima salita sulla collina di Montjuic, che i corridori hanno dovuto salire sei volte, senza riuscire ad aprire una breccia.

Dopo essere stato incoronato campione della gara catalana, il pilota di Medellín ha tenuto una conferenza stampa in cui ha iniziato a parlare del suo nuovo titolo, del suo arrivo a Bora come uno dei leader della squadra tedesca e degli obiettivi che ha per questa stagione e le prossime competizioni per partecipare.

«Ero vicino in California e a Parigi-Nizza, ma non sono mai stato un leader e non sono riuscito a vincere. Quest'anno il mio obiettivo era vincere un WT di una settimana. Era possibile, la condizione era buona, molto più matura e ce l'abbiamo fatta», ha esordito dicendo.

Ha aggiunto che: non mi aspettavo l'attacco. Sono successe cose. Un ciclista è uscito dall'Ineos e mi ha colpito. Quando io e Carapaz siamo rimasti soli ci siamo presi un minuto e abbiamo deciso di andarcene, provare. La gara di quel giorno non sarebbe andata così veloce nel plotone perché era una strada stretta e pericolosa ed era difficile da perseguire.

Per quanto riguarda il suo arrivo nella squadra tedesca, ha dichiarato: «Sono uno dei leader della squadra per le gare e con l'esperienza che ho avuto, perché ne capisco di più. Dalla strada statale sapevo di doverlo fare e ora non mi resta che seguire la strada che abbiamo tracciato.

Per Higuita, questa squadra ha un buon livello dove ha fatto buone gare e il bilanciamento è eccellente. «Mi hanno dato molta fiducia, hanno i loro istruttori interni, analizzano tutto bene. Hanno tutto ben misurato, questo mi dà fiducia. Una settimana prima di ogni gara inviano il piano di ogni ciclista, quello che verrà fatto, cioè l'organizzazione. Anticipano tutto e questo dà molta tranquillità».

Inoltre, ha confessato quali sono i suoi obiettivi a breve termine: devo approfittare del fatto che sono in buona forma nei Paesi Baschi. Guideremo una buona squadra e spero di passare attraverso una fase e combattere il generale. Anche in Romandia voglio andare a vincere il generale.

Su come vede la possibilità di avere un qualche tipo di risalto nella Vuelta a España, Higuita ha spiegato che: «L'ideale è andare sempre bene, arrivare bene. Il sogno è vincere una Vuelta a España o un Giro d'Italia. Quest'anno cercherò di vincerla e se no continuerò a provarci. Ci saranno molti dei migliori e non sarà facile».

E ha aggiunto: Si tratta di un libro paga molto completo. Non solo hanno assunto persone per tre settimane, ma per vincere tappe, scegliere la maglia verde come Sam Bennett, vogliono avere un gruppo versatile. Quello che vogliono è fare bene i palchi pianeggianti, l'imballaggio e altri per i grandi round. Mi sento pronto per la Vuelta a España, con tre grandi uno si sente più maturo, puoi spingere il tuo corpo a un limite più forte. In Spagna ci saranno due leader, non so se Jai Hindley o Aleksandr Vlasov, andremo per il titolo della Vuelta.

Infine, ha parlato di come vede Egan Bernal, che ha subito un grave incidente alla fine di gennaio di quest'anno, che lo ha lasciato a lungo fuori strada, nonostante la sua rapida e magnifica guarigione. «Siamo molto forti tra i colombiani. È uno che contribuisce molto al ciclismo nel paese. Sono felice per quella persona. Ho quasi pianto il giorno dell'incidente. In poco tempo è in moto, è un uomo forte. Tornerà più forte, i campioni lo portano dentro»

