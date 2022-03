Otto mesi dopo la sospensione del parlamento, il presidente tunisino lo sciolse

El presidente tunecino, Kais Said, anunció hoy que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto, mientras que el 25 de julio se llevará a cabo un referéndum sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía con el fin de "recuperar su soberanía". EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Il presidente tunisino Kais Said ha annunciato mercoledì lo scioglimento del Parlamento, otto mesi dopo averlo «temporaneamente» sospeso per arrogare pieni poteri nel luglio 2021.

Said ha fatto questo annuncio in una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, che presiede, ore dopo che i deputati hanno organizzato una sessione virtuale del Parlamento, nonostante fosse sospesa, in cui hanno votato per annullare le misure eccezionali decise da allora dal presidente.

In questo caso, hanno partecipato 116 dei 217 deputati e che il ministro della Giustizia, Leïla Jaffel, ha descritto come una «cospirazione» contro la sicurezza dello Stato, e ha quindi ordinato l'apertura di un'indagine contro le persone coinvolte.

Tra i decreti adottati ci sono il licenziamento del primo ministro Hichem Mechichi e la nomina del suo successore, Nedjla Bouden; la sospensione della quasi totalità della costituzione del 2014 e lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e la sua sostituzione con un organo «temporaneo».

Protesta contro il presidente Kais Saied (Reuters/zoubeir Souissi)

«Coloro che cercano di attaccare lo Stato o di portare avanti combattimenti interni devono affrontare le istituzioni e i poteri che li distoglieranno dai loro obiettivi», ha avvertito il leader questo sabato dopo aver appreso dell'iniziativa del Parlamento, che sta pianificando una seconda sessione il 2 aprile per esaminare la politica, situazione economica e sociale.

«Annuncio oggi, in questo momento storico, lo scioglimento dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo per preservare lo Stato e la sua istituzione e preservare il popolo tunisino», ha detto Saied in un video diffuso dalla presidenza.

Da parte sua, anche il potente UGTT centrale sindacale - che sostiene le misure eccezionali del presidente - ha respinto questo incontro e ha accusato i parlamentari di «guidare il paese nel conflitto e nella divisione politica».

Noureddine Taboubi, Segretario generale dell'Unione dei lavoratori tunisini (UGTT) (REUTERS/Zoubeir Souissi)

In una dichiarazione congiunta rilasciata questo sabato, un totale di 27 deputati di diversi gruppi parlamentari ha esortato i membri dell'emiciclo ad assumersi le proprie responsabilità e promuovere un dialogo nazionale tra i diversi attori nazionali che avrebbe portato il paese a inizio legislativo e presidenziale. elezioni.

Dopo mesi di blocco politico, Said, eletto alla fine del 2019, ha assunto pieni poteri il 25 luglio dopo aver rimosso il primo ministro e sospeso il parlamento dominato dal partito di ispirazione islamista Ennahdha.

Con pieni poteri, il presidente può legiferare per decreto, presiedere il Consiglio dei ministri e modificare le leggi.

I deputati, compresi i rappresentanti di Ennahdha e degli indipendenti, hanno invitato durante la sessione a organizzare elezioni legislative e presidenziali anticipate per superare la crisi politica e socio-economica.

Secondo la tabella di marcia annunciata da Said alla fine dell'anno, il Paese dovrà indire un referendum costituzionale il 25 luglio - il primo nella storia del Paese - e un referendum legislativo anticipato il 17 dicembre.

(Con informazioni fornite da AFP ed EFE)

