Non è stato soddisfatto in 17 partite, né in una: il fallimento della squadra colombiana nei confronti del Qatar

La Colombia non meritava di andare ai mondiali. La vittoria da tre a zero sulla Bolivia è stata solo un panno di acqua calda. Non appena ha rotto la serie di sette impegni senza segnare, Reinaldo Rueda è tornato alla stessa cosa. Ha ripetuto le decisioni che sono sempre state messe in discussione. Di fronte alla necessità di segnare tre punti contro il Venezuela, ha optato per uno schema tattico conservatore. Non ha mai capito che William Tesillo si comporta meglio come difensore centrale, né ha apprezzato la versatilità di Yairo Moreno. Riprovevole. Ha finito il biglietto per la Coppa del Mondo nella sua legge.

Contro il Venezuela non si sapeva perché l'allenatore preferisse Rafael Santos Borre a Miguel Ángel Borja. È vero, uno gioca per l'Eintracht Frankfurt e l'altro nella Junior a Barranquilla, ma quello della squadra Tiburón, buono che male, è il mitragliere del caffè nelle qualificazioni. Al contrario, l'ex attaccante del River Plate continua a non farsi battezzare con un gol indossando il Tricolore. L'unica cosa è che ha generato il rigore per James Rodriguez per mandare la palla in fondo alla rete, quando la prima parte dell'impegno era vicina alla fine.

La colpa, però, non è stata solo del timoniere: come nelle ultime partite, cioè quelle giocate dopo la Copa América — anche nella stessa gara — contro il Venezuela era difficile da definire per i giocatori. È vero, Wuílker Faríñez ha volato più di una volta, ma se nell'analisi rimane che non ci sono stati gol a causa dei portieri rivali, quella che avrebbe potuto essere la causa dell'eliminazione continuerà ad accadere: una corsa negativa senza segnare con pochi precedenti, due in realtà, uno dal Paraguay e il altro dal Venezuela, il peggiore nelle qualificazioni.

Un punto a parte merita James Rodriguez. Nessuno dubita della magia nei bottini del '10′, ma la loro condizione fisica lo è. Quando è tornato alle chiamate, dopo aver risolto il presunto attrito con Reinaldo Rueda, non è riuscito a essere sbilanciato. Non è apparso ai suoi compagni di squadra nel ritardo difensivo per aiutare la squadra, né ha eseguito il solito tra le linee che lo hanno portato all'élite e in poche occasioni ha provato a sparare dalla media distanza.

Ha segnato solo il rigore, e infatti ha avuto l'aiuto del VAR che ha annullato la prima parata di Faríñez andando fuori porta. Lo stratega se ne accorse e, contro La Vinotinto, lo sostituì al 62esimo minuto da Juan Fernando Quintero.

Applausi per Lucho Díaz, che oltre al suo talento ha dato la sua anima, lo stesso per Sinisterra, che in due partite da titolare ha mostrato più integrità di alcuni suoi compagni di squadra. Inutile dire di Ospina: sì, ha fallito nella partita contro il Perù a Barranquilla e per quel gol, infatti, la Colombia è diventata dipendente dagli altri, ma ha salvato la nazionale da più di una sconfitta.

Cosa c'è ora? Il ricambio generazionale richiesto da ogni selezione. Probabilmente per mano del nuovo allenatore — se Rueda inizia — si saluteranno referenti come Radamel Falcao García e Juan Guillermo Cuadrado, così come il compito di cercare nuovi talenti, che ne dici di Jorge Carrascal, Alfredo Morelo, Yáser Asprilla...? Dovremo provare.

