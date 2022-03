Menopausa: Abbasso gli stereotipi e la disinformazione!

ARCHIVO - Los síntomas de la menopausia varían de una mujer a otra. Foto: Christin Klose/dpa

Per molto tempo, la menopausa è stata un argomento tabù. Attualmente, la società sta vivendo una certa apertura verso questa fase della vita femminile e molte donne famose parlano sfacciatamente dei sintomi ad essa correlati. La star di Hollywood Salma Hayek, 55 anni, ha spiegato in un'intervista che il suo seno è cresciuto considerevolmente a causa della menopausa. Anche l'ex first lady americana Michelle Obama, 58 anni, parla delle sue esperienze in una puntata del suo podcast: «È come se avessi un forno dentro di me». Il capo del governo scozzese, Nicola Sturgeon, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano britannico «The Guardian» di sentirsi in dovere di parlare di menopausa. La contessa britannica Sophia del Wessex (57) sostiene l'eliminazione del tabù che circonda questa fase della vita femminile nel mondo del lavoro. Il motivo: secondo le stime, circa 900.000 donne nel Regno Unito hanno lasciato il lavoro durante la menopausa, ad esempio, perché non potevano conciliare i loro compiti con i sintomi del climaterio. Il libro «Woman on Fire», in cui la ginecologa americana Sheila de Liz abbatte gli argomenti sulla menopausa, è approdato nelle liste dei best seller. La canzone ha anche un ruolo nella nuova stagione dell'iconica serie americana «Sex and the City», ribattezzata «And Just Like That»: i rispettivi personaggi hanno già più di 50 anni e sono proprio in questa fase. Ma se ti chiedi per strada cos'è esattamente la menopausa, la risposta di molti, soprattutto dei giovani, di solito è qualcosa del tipo: «Dovrei cercarla su Google». Katrin Schaudig, ginecologa e presidente della German Menopause Society, tuttavia, ha l'impressione che la menopausa, o climaterio, sia diventata socialmente più accettabile. «C'è un certo shake-up nella società che rende le donne meno vergognose della loro menopausa e più propense a dire: 'Quello che le verrà fatto, devi prenderlo con pazienza'. O per dirla più concretamente: le donne sono semplicemente diventate più sicure di sé. Tuttavia, secondo Schaudig, c'è un altro motivo piuttosto banale: «Questa è la generazione dei» baby boomer «(nati tra il 1957 e il 1977). È la generazione con il maggior numero di donne nella storia. Quindi è la massa pura che fa la differenza». Schadig osserva che l'impressione che la menopausa sia diventata più accettabile non è un fatto riscontrato nella consultazione, poiché è sempre stato uno spazio protetto. «Le donne ne hanno sempre parlato apertamente qui», afferma Schaudig, aggiungendo che è piuttosto che la questione abbia raggiunto la società. Sebbene ci sia ancora l'argomento «ha la menopausa, è vecchio», ha finalmente perso la paura del climaterio, sottolinea. Perché questa equazione esiste ancora in tempi di pubblicità di assorbenti interni in cui il sangue non è più blu ma rosso e il boicottaggio dello scorso anno dei guanti di lattice rosa sviluppati da due uomini d'affari tedeschi per smaltire i sanitari? «Contrariamente alle mestruazioni, associate alla femminilità e alla fertilità e quindi accettate nella società, la menopausa ricorda la caducità», afferma Diana Helfrich, farmacista, giornalista scientifica e autrice di un libro sull'argomento. Helfrich vede una nuova apertura verso la menopausa, soprattutto su Internet. «Lo noto soprattutto sui nuovi account Instagram», spiega l'esperto, spiegando che questo social network consente alle donne di condividere le proprie esperienze e creare reti. A suo avviso, questo vantaggio si ripercuote anche nella vita reale. «Come ogni fenomeno di Internet, finisce inevitabilmente per raggiungere la vita reale», dice. Secondo Klaus Doubek, presidente dell'Associazione dei ginecologi della Germania, Internet è anche il luogo ideale per scambiare opinioni su questioni personali e particolarmente stigmatizzate. «La possibilità di una comunicazione anonima e la conseguente riduzione della stigmatizzazione dovrebbero favorire l'apertura», afferma. Oltre a celebrità come Salma Hayek o Michelle Obama, molte altre donne mostrano anche che l'equazione «ha la menopausa, è vecchia» spesso non funziona. Sotto l'hashtag "#menopausia «, ci sono innumerevoli fotografie su Instagram che dimostrano il contrario. dpa