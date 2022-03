L'ufficio del controllore avverte che l'implementazione del PAE non è iniziata in 11 entità territoriali

Più di due mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico in Colombia, 11 Entità Territoriali Certificate (ETC), situate in nove dipartimenti del paese, non hanno ancora iniziato a implementare il Programma di alimentazione scolastica (PAE). L'Ufficio del Controllore Generale della Repubblica e il Ministero della Pubblica Istruzione (MEN) sottolineano che la mancata fornitura del servizio di ristorazione scolastica in questi luoghi interesserebbe circa un milione di bambini.

I CTE interessati erano quelli di Buenaventura, Caqueta, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo e Sucre. Il ritardo medio delle transazioni è compreso tra 70 e 56 giorni lavorativi.

Inoltre, l'Ufficio del Controllore sottolinea che in cinque Entità Territoriali Certificate, sebbene abbiano riportato l'inizio delle operazioni, non funzionano al 100%. Questo accade nei seguenti cinque reparti:

Antioquia: i processi di appalto sono stati dichiarati deserti in 16 comuni.

Cauca: ha iniziato il PAE indigeno ma il PAE maggioritario è ancora in fase di contrattazione.

Chocó: PAE è stata avviata in 26 dei 29 comuni e la PAE indigena ha iniziato ad operare in due dei tre contratti.

Cundinamarca: ha avviato il PAE per 104.373 beneficiari. Nel processo di contrattazione di PAE per 93.617 beneficiari del Dipartimento.

Boyacá: rapporto di mancata operazione nei comuni di Gachantivá, Pajarito, Viracachá, Ramiriqui, Tibana, Boyacá, Páez e La Capilla.

L'ufficio del controllore ha indicato che durante i mesi di gennaio e febbraio, un team dell'entità ha visitato 150 scuole pubbliche in cui viene svolto il PAE e durante l'anno è stato confermato che il 34% del campione non stava consegnando il PAE il giorno della visita.

Allo stesso modo, è stato evidenziato che ci sono condizioni di deterioramento significative delle infrastrutture necessarie per l'attuazione del PAE, nonché la mancanza di utensili da cucina nella maggior parte dei luoghi educativi. Il 16% delle scuole non ha una cucina, il 26% non ha uno spazio di archiviazione, il 15% non ha una sala da pranzo e Il 22% non ha un posto per la refrigerazione degli alimenti.

Per aggravare il caso, in alcune istituzioni la situazione igienica non è delle migliori. Ciò ha portato al fatto che, ad oggi, in 10 scuole, situate a Boyacá, Meta, Antioquia e Cundinamarca, sono stati presentati avvisi di qualità e sicurezza sanitaria a causa di focolai di ATS (malattie di origine alimentare) nelle razioni PAE.

A causa di questa situazione, oltre all'avvertimento dell'ufficio del controllore, l'ufficio del procuratore generale ha anche stabilito e assicurato che sta intraprendendo azioni legali contro alcuni governi locali in cui il PAE non è avanzato. Così, sono state depositate tutele contro i governatorati di Chocó, Guaviare e Sucre; i sindaci di Neiva e Sincelejo e i comuni di San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quipama e Pauna a Boyacá.

Inoltre, nel 2022 sono state aperte indagini preliminari al governo di Córdoba; ai comuni di Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal e Santiago de Tolú appartenenti al dipartimento di Sucre e, inoltre, a Buenaventura e Santa Marta.

Da parte sua, l'ufficio del controllore assicura che continuerà a svolgere questo follow-up speciale sul PAE per il resto del 2022, attraverso l'Ufficio del controllore delegato per la partecipazione dei cittadini e le direzioni dipartimentali in tutto il paese, con rapporti mensili tempestivi.

«Dall'Ufficio del Controllore Generale della Repubblica, e in conformità con il follow-up speciale che si sta svolgendo, chiediamo alle entità territoriali di partecipare, contrattare e organizzare le attrezzature per eseguire il PAE, poiché si deve tenere presente che il settore dell'istruzione è uno dei settori con il maggiore impatto sociale nel La stragrande maggioranza della gestione pubblica e PAE è finanziata con risorse del bilancio generale della nazione, il sistema generale di partecipazione e il sistema generale di royalties, che sono soggetti a sorveglianza da parte di questo cane da guardia «, ha detto Pineda.

CONTINUA A LEGGERE: