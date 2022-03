La reazione di James Rodríguez all'eliminazione della Colombia

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

L'obiettivo di qualificarsi per il Qatar 2022 non è stato raggiunto nonostante la vittoria per 1-0 della squadra nazionale colombiana sul Venezuela a Puerto Ordaz. Ancora una volta il «Tricolor» viene lasciato fuori da una coppa del mondo che si svolge al di fuori del continente europeo o americano.

Nonostante abbia un grande libro paga, la Colombia ha pagato a caro prezzo i suoi errori per la mancanza di forza nelle precedenti partite delle qualificazioni che hanno portato alla sua eliminazione nell'ultima data della Coppa del Mondo.

Infine, quelli guidati da Ricardo Gareca giocheranno il ripescaggio diretto in Qatar 2022 contro il vincitore della confederazione asiatica tra gli Emirati Arabi Uniti o l'Australia.

Questo fallimento significa il ciclo di diversi giocatori che a causa dell'età non sarebbe più sufficiente per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà nel 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Per ora, il futuro sia di Reinaldo Rueda che di alcuni giocatori della nazionale è sconosciuto di fronte all'imminente processo di Coppa del Mondo.

Al termine della partita, il giocatore di Al Rayyan del Qatar è rimasto deluso dopo l'eliminazione della squadra nazionale colombiana.

In primo luogo, il giornalista di Gol Caracol ha sottolineato che, nonostante il fallimento, la Colombia ha tagliato una serie di 26 anni senza battere «Vinotinto», James Rodríguez ha risposto bruscamente.

Mentre anche l'allenatore Reinaldo Rueda si è rammaricato dell'eliminazione dalla Coppa del mondo e ha lasciato la sua posizione alla guida della squadra nazionale colombiana.

Va ricordato che questa è la seconda volta che la squadra nazionale colombiana è stata eliminata da un campionato del mondo sotto il comando di Reinaldo Rueda dopo quello che è successo nelle qualificazioni per la Germania 2006, dove Rueda è subentrato dopo un terribile inizio ai playoff ed era anche a un punto da i playoff.

La squadra nazionale colombiana ha sconfitto il suo pari venezuelano con un punteggio dai dodici passi di James Rodríguez nei 45 minuti dopo aver saltato la prima carica che è stata salvata da Wuilker Farínez, ma il giudice della partita ha deciso di ripetere il rigore poiché il portiere era in anticipo sul tempo.

Tuttavia, la vittoria è stata insufficiente in quanto il Perù ha sconfitto il Paraguay 2-0 a Lima con i punteggi di Gianluca Lapadula e Yoshimar Yotún e quindi giocherà la loro ultima possibilità di qualificarsi per il Qatar 2022.

