Il senatore Germán Martínez ha inviato «al diavolo» la revoca del mandato di AMLO

La revoca del mandato è stata una questione importante per il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e i suoi sostenitori, perché con questa cifra, descritta nella Costituzione stessa, i cittadini potranno votare per la continuità di Tabasqueño come presidente federale.

Questo esercizio democratico ha suscitato applausi e critiche senza fine tra coloro che lo sostengono e coloro che si sono espressi contro di essa, come il senatore del gruppo plurale, Germán Martínez, che ha inviato «al diavolo» questa consultazione popolare.

In una conferenza stampa del Senato della Repubblica, Martínez ha sottolineato che la «manifestazione» di López Obrador durante la «mattinata», in cui ha dichiarato che presenterà una proposta di riforma elettorale per modificare le regole dell'Istituto elettorale nazionale (INE) e del Tribunale elettorale del Magistratura della Federazione (TEPJF).

A questo proposito, ha osservato che si tratta di un «incentivo» che cerca di «dividere» la popolazione per promuovere la revoca del mandato. Per questo motivo, ha chiesto di prestare maggiore attenzione alla violenza in Messico, in particolare nello stato di Michoacán, che ha registrato due massacri di oltre 15 persone in meno di un mese.

«È un altro incentivo a dividere e promuovere la revoca del mandato. È un altro distrattore per non parlare delle morti violente nel Michoacán. Ci sono almeno 634 Michoacan che non voteranno per il richiamo perché sono morti», ha affermato il legislatore.

Emilio Álvarez Icaza señaló que la 4T se va a convertir en la administración con más personas desaparecidas y asesinadas (Foto: Twitter)

Martínez Cázares ha affermato che il movimento della Quarta Trasformazione (Q4) continua a «aprire tombe» nel paese, dalla sua gestione della pandemia COVID-19, l'aumento degli omicidi ha danneggiato la popolazione più colpita, quindi cerca di distrarre le opinioni dalla sua consultazione popolare.

Alla fine esplose e mandò «all'inferno» la Revoca del Mandato, che definì una «farsa», e chiese un'azione energica per pacificare Michoacán.

«Dico da qui che questi massacri continuano e come continuano questi eventi al mattino: al diavolo la loro revoca! al diavolo la tua revoca! La tua revoca è una farsa! Così come ha mandato il diavolo nelle istituzioni, io mando al diavolo la sua revoca, è una farsa! Che Michoacán cominci a pacificare! , Glielo dico come un Michoacán», ha detto Germán Martínez.

Da parte sua, Emilio Álvarez Icaza, dello stesso gruppo parlamentare, ha ricordato che lo scorso fine settimana 20 persone sono state giustiziate in un palenque clandestino situato nel comune di Zinapécuaro, un fatto che ha aggiunto al suo record di violenza in tre anni di governo.

Michoacán registró dos masacres en menos de un mes (Foto: REUTERS) REUTERS

Inoltre, ha affermato che l'amministrazione AMLO sta per diventare quella con il maggior numero di persone scomparse, in quanto registra 1 sparizione su 3.

«Stiamo assistendo a un aumento sostenuto e allarmante dei massacri in Messico. Solo a marzo ci sono stati 6 massacri che hanno significato la perdita di vite umane di 61 persone «, ha affermato il legislatore.

Era il 27 marzo quando è stato annunciato che 19 persone, una cifra che è stata adattata a 20 dopo 24 ore, sono state giustiziate in questo comune di Michoacán a causa di presunte rappresaglie tra i membri del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG), i Correas e la famiglia Michoacán.

I rapporti preliminari indicavano che era stata pianificata una vendetta contro un presunto capo regionale del CJNG migrato dalla sua affiliazione con la famiglia Michoacán. Falcons localizzò il presunto leader e fu dispiegata un'operazione per giustiziarlo, tuttavia, i Correas sarebbero serviti da supporto per queste azioni. Ma le autorità non hanno riportato alcun elemento maggiore a sostegno di questi rapporti.

In sole 48 ore, la Procura del Michoacán ha identificato 19 delle 20 persone uccise, di cui tre con cittadinanza americana, oltre a un soggetto noto come El Chapo, dal Guatemala. Tutti sono già stati rivendicati dai loro parenti.

