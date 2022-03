Glencore interrompe nuovi accordi russi, ma non lascia il Paese

(Bloomberg) — Glencore Plc, il più grande operatore mondiale di materie prime, ha dichiarato che non cercherà nuovi accordi in Russia, ma continuerà le sue relazioni commerciali di lunga data nel paese.

La società ha annunciato all'inizio di marzo che stava rivedendo le sue partecipazioni in due grandi società russe - En+ Group International PJSC e Rosneft PJSC - nonché le sue più ampie operazioni commerciali nel paese.

«Glencore non entrerà in alcuna nuova attività commerciale per quanto riguarda le materie prime di origine russa se non indicato dalle autorità governative competenti», ha detto mercoledì in una dichiarazione inviata via e-mail. Continuerà a rispettare gli obblighi legali derivanti da contratti preesistenti, fatto salvo il rispetto di eventuali sanzioni e dove è «fattibile e sicuro» farlo, ha detto.

Mentre un elenco crescente delle più grandi aziende del mondo, dalle banche di alto livello ai giganti dei consumatori, annuncia piani per lasciare la Russia, le società operative di materie prime hanno tranquillamente continuato la loro attività di acquisto e vendita di materie prime dal paese. Storicamente, gli operatori sono stati disposti a operare nelle giurisdizioni più difficili e solo pochi, tra cui Gunvor Group e ora Glencore, hanno annunciato che interromperanno nuove attività in Russia.

Mentre la pressione per lasciare la Russia ha costretto i giganti dell'energia, tra cui BP Plc e Shell Plc, a ritirarsi dalle loro operazioni nel paese, le aziende devono ancora dettagliare come venderanno le loro azioni.

Glencore detiene attualmente una partecipazione del 10,55% in En+ Group, l'azionista di maggioranza del gigante dell'alluminio United Co. Rusal International PJSC. Ha anche una piccola partecipazione inferiore all'1% nella compagnia petrolifera Rosneft. Il fair value degli investimenti alla fine del 2021 era rispettivamente di 789 milioni di dollari e 485 milioni di dollari, ha affermato Glencore il mese scorso.

Glencore ha anche osservato nella dichiarazione che «non esiste un modo realistico» per uscire dalle sue partecipazioni. Mercoledì le sue azioni sono aumentate del 2,2% e sono aumentate di circa il 70% nell'ultimo anno grazie all'aumento dei prezzi delle materie prime.

L'operatore e minatore svizzero si era assicurato rapporti redditizi in Russia, acquistando alluminio e petrolio da uno dei principali produttori mondiali di risorse naturali. Ha assicurato l'estrazione di petrolio dopo che il governo russo si è sforzato nel 2016 di completare la prevista vendita di una quota del 19,5% in Rosneft per contribuire a ridurre il deficit di bilancio.

alluminio è una delle poche materie prime commercializzate da Glencore che non è supportata dalla produzione su larga scala dei propri asset industriali. Glencore e Rusal sono partner del settore da molto tempo e la loro fornitura dalla Russia ha contribuito a rafforzare la loro posizione di più grande operatore di metalli al mondo.

Rusal ha annunciato un accordo da 16 miliardi di dollari per vendere alluminio a Glencore nel 2020, consentendole di vendere circa un terzo della sua produzione all'operatore. L'accordo sarebbe stato prorogato fino al 2024, con la possibilità di estenderlo fino al 2025, disse all'epoca Rusal. Compra anche petrolio da Rosneft, sebbene non riveli pubblicamente i volumi che commercia.

