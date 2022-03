Qual è l'offerta tra due potenze che prevede il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

Per 24 anni, il più grande oggetto nello spazio creato dall'uomo orbita attorno alla Terra ad un'altezza di 400 chilometri. E per 22 anni è stata abitata in modo permanente.

Questa è la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che in questi giorni corre il rischio di smettere di funzionare e persino di schiantarsi in modo incontrollabile in qualche regione del mondo a causa delle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina che va avanti da più di un mese.

Ore dopo, dopo l'offensiva del presidente Vladimir Putin sull'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato molto che ha condannato l'azione russa e ha riferito l'attuazione di forti sanzioni economiche in vari settori, in particolare spazio e tecnologia. « Putin è l'aggressore. Putin ha scelto questa guerra e ora lui e questo paese ne sopporteranno le conseguenze. Oggi autorizzo pesanti sanzioni aggiuntive e nuove limitazioni su ciò che può essere esportato in Russia. Ciò imporrà costi elevati all'economia russa, sia immediatamente che nel tempo. Abbiamo appositamente progettato queste sanzioni per massimizzare l'impatto a lungo termine sulla Russia e ridurre al minimo l'impatto sugli Stati Uniti e sui nostri alleati. Tra le nostre azioni e quelle dei nostri alleati e partner, stimiamo che più della metà delle importazioni di alta tecnologia della Russia saranno tagliate. Questo sarà un duro colpo per la sua capacità di modernizzare le sue forze armate, che degraderà la sua industria aerospaziale, incluso il suo programma spaziale «, ha affermato Biden.

Tres cosmonautas rusos arribaron hace pocos días a la ISS, vestidos de amarillo y azul ( NASA TV/Handout via REUTERS. ) via REUTERS

Mentre il programma spaziale portato avanti dalla ISS include la cooperazione di diverse nazioni, le due colonne portanti sono gli astronauti, la tecnologia, il cibo e i pezzi di ricambio forniti dagli Stati Uniti e dalla Russia in un'alleanza che ignora i legami politici che prendono posto a 400 chilometri dalla Terra.

Ieri, il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, ha emesso un ultimatum agli Stati Uniti: «Il 31 marzo è l'ultimo giorno in cui la NASA, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA) devono rispondere alla nostra richiesta di revoca delle sanzioni contro due dei nostri aziende civili "; TsNIIMash, di ricerca in ingegneria meccanica, e il Progress Rocket Space Centre».

Le sanzioni occidentali imposte alla Russia impongono restrizioni all'esportazione di beni e alta tecnologia con l'intenzione di indebolire i suoi settori strategici, tra cui l'industria militare e la sua industria aerospaziale. « L'ISS è un grande laboratorio spaziale che orbita attorno alla Terra e ha bisogno della collaborazione tra Russia e Stati Uniti per funzionare pienamente. Non è possibile continuare a orbitare attorno al pianeta a 400 chilometri di distanza senza la collaborazione permanente tra le due nazioni, tra le due agenzie spaziali NASA e Roscosmos», ha detto a Infobae il giornalista spaziale Diego Córdova, autore del libro «Huellas on the Moon».

Los astronautas conviven en forma pacífica en la ISS, alejados de los conflictos terrestres (NASA)

Il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale è complesso. Mentre i moduli negli Stati Uniti e in Europa forniscono l'energia elettrica che i pannelli solari raccolgono e servono a far funzionare il complesso orbitale, la Russia fornisce il carburante e i motori che le consentono di rimanere in orbita e non finire per cadere in modo incontrollabile sulla Terra. La Russia fornisce alla Stazione Spaziale i lanci delle sue capsule Progress, che sono strategicamente posizionate nella struttura orbitale in modo che ogni 15 o 20 giorni avvii i suoi motori e li sollevi per mantenere l'altezza e la velocità corrette per funzionare. Fornisce persino carburante al laboratorio per farlo funzionare», ha aggiunto Córdova, che presenterà un discorso questo venerdì al Planetario Galileo Galilei sulla missione Artemis.

E ha aggiunto: «Gli Stati Uniti hanno anche navi che sono accoppiate al complesso orbitale, come le capsule Cygnus, ma i loro motori non sono così potenti e si trovano anche in punti che non forniscono una stabilità completa se vengono accese per dare altezza al laboratorio spaziale».

Secondo Córdova, la forza gravitazionale terrestre attrae la ISS, che deve correggere la sua altezza ogni 15 o 20 giorni potenziando i motori Progress. Se non si accendessero, la stazione spaziale inizierebbe a perdere altezza e velocità. Pochi giorni dopo la struttura avrebbe iniziato a sfregare contro l'atmosfera terrestre e finirebbe per bruciare e cadere in modo incontrollabile».

Distintas naves permanecen acopladas en el laboratorio espacial (NASA)

Quella stessa teoria è ciò che Rogozin ha delineato quando ha affermato che è impossibile controllare la ISS senza la partecipazione della Russia, poiché è il paese responsabile dell'orientamento della stazione e della previsione di pericolose collisioni, oltre alla fornitura di carburante e merci. «Se blocchi la cooperazione con noi, chi salverà la ISS da un'uscita incontrollata dalla sua orbita e cadrà sul territorio degli Stati Uniti o dell'Europa?» , il direttore generale ed ex giornalista ha recentemente chiesto in un tweet.

«C'è la possibilità che questa struttura da 500 tonnellate cada su India e Cina. Vuoi minacciarli con questa prospettiva? La ISS non sorvola la Russia, quindi tutti i rischi sono tuoi. Sei pronto per questo? Signori, quando studiate le sanzioni, controllate chi le genera per vedere se ha il morbo di Alzheimer», ha aggiunto.

Di fronte alle sanzioni statunitensi, la Russia ha risposto fermando i lanci per le missioni europee dal cosmodromo di Kourou nella Guyana francese; ha smesso di fornire motori a razzo agli Stati Uniti e ha chiesto che i futuri contratti Roscosmos fossero addebitati solo in rubli. Roscosmos ha anche annullato il lancio dei satelliti di comunicazione britannici OneWeb, dopo che la società stessa, con il sostegno del governo, ha cessato il futuro lancio del suo razzo Soyuz dal cosmodromo russo Baikonur e ha firmato un accordo con SpaceX, la compagnia di Elon Musk.

Rusos y estadounidenses realizaron caminatas espaciales hace pocos días (NASA TV/Handout via REUTERS) via REUTERS

Ma la NASA ha dovuto chiarire che continuerà a promuovere la collaborazione spaziale con la Russia. L'amministratore della NASA Bill Nelson ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con i loro partner, inclusa la Russia, per continuare le operazioni sulla ISS. La NASA ha riconosciuto che i tentativi di separare il segmento statunitense dal segmento russo «porrebbero significative sfide logistiche e di sicurezza data la moltitudine di connessioni esterne e interne, la necessità di controllare l'inclinazione e l'altitudine del veicolo spaziale e l'interdipendenza del software».

«Per ora non hanno la capacità di sostituire le funzioni di controllo dell'inclinazione della stazione spaziale o di realizzare propulsioni adeguate per operazioni prolungate a lungo termine. Cercheranno di creare un sostituto per noi con le loro navi da carico, con le loro navi con equipaggio, ma ci vorranno anni «, ha avvertito Rogozin.

«La stazione ha un cablaggio interno ed esterno complesso che rende impossibile separare i moduli, che sono costruiti per funzionare collegati. Nel peggiore dei casi, la fine delle operazioni nel complesso orbitale può essere anticipata e non raggiungerà il 2030, come annunciato a febbraio, prima della guerra», ha concluso Córdova.

