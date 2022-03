Perché Federico Gutiérrez appare come «Fico» sulla carta

Alcuni utenti dei social media sono rimasti insoddisfatti del modo in cui il candidato Federico Gutiérrez, vincitore della consultazione Team for Colombia, viene presentato sulla carta del primo turno presidenziale.

Il nome naturale del candidato alla presidenza è Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. Tuttavia, sulla carta appare come «Fico Gutiérrez», con il suo soprannome invece del suo nome e senza il suo secondo cognome.

Prima di allora, era apparso anche con il suo soprannome sulla carta della consultazione interpartitica che aveva vinto. D'altra parte, Alejandro Char Chaljub, il secondo posto nella squadra per la Colombia, non ha gareggiato nemmeno con il suo vero nome ma con l'apocope che lo identifica tra la gente e davanti ai media: «Álex Char».

Ni Fico Gutiérrez ni Álex Char aparecieron en el tarjetón del Equipo por Colombia con sus nombres de pila.

Questa sarebbe la terza volta che Fico appare su una carta elettorale. Il primo è stato quando si è candidato a sindaco a Medellín per il periodo 2016-2019, candidatura che ha vinto. In tale occasione sono stati inclusi i loro due nomi e cognomi, così come quelli del resto delle ricorrenti.

En este tarjetón aparecieron los nombres completos de los aspirantes.

Alcune persone ritengono che permettere al candidato di comparire sotto un soprannome sarebbe un vantaggio per lui durante le elezioni. Quindi si chiedono se sia legale per un candidato usare un trailer.

La verità è che, dall'adozione dell'attuale Codice Elettorale, tutti gli altri candidati alla Presidenza della Repubblica sono comparsi sulla carta con almeno un nome e un cognome che compaiono sulla loro carta d'identità.

Inutile dire che quando i candidati si registrano per partecipare al cancelliere, devono presentare il loro documento di identità e mostra il loro nome reale e completo, che è scritto sul modulo.

Inoltre, la legge 62 del 1988, che imponeva la disposizione più recente in materia nell'attuale codice elettorale, lo dice solo sulle schede elettorali per il Presidente della Repubblica:

I candidati alla presidenza si registrano quindi con emblemi, nomi e cognomi, e questi devono essere stampati sulla carta. Tuttavia, non ci sono disposizioni specifiche sull'uso dei rimorchi in questo caso. Forse non era mai venuto in mente a nessuno prima di usare un soprannome per vincere la presidenza.

C'è una storia di candidati per altre società che appaiono con i trailer sulle carte, più storia di candidati che volevano farne uso ma sono stati impediti dal loro ufficio del registro locale. Il giornale El Tiempo riporta Luis Eduardo Garzón (noto come Lucho) per l'ufficio del sindaco di Bogotá 2003 e il compianto Marcos Ataya, che era conosciuto come Machete e quindi apparso sulla carta per l'ufficio del sindaco di Arauca (Arauca).

Va chiarito a questo punto che non è vero che il nome del candidato debba comparire per intero sulla carta e non è sempre successo. Infatti, la carta attuale non appare «Gustavo Francisco Petro Urrego», «Sergio Fajardo Valderrama» o «Luis Emilio Pérez Gutiérrez».

D'altra parte, nei candidati che si sono candidati alla presidenza più di una volta, ci sono stati anche cambiamenti del tipo nome+nome o nome + entrambi i cognomi, il che significa che non esiste una regola abbastanza chiara al riguardo.

