Natalia Merino: Cos'è un «rainbow baby»?

Prima della fine di marzo, la 'influencer' e creatrice del blog Cinnamonstyle, Natalia Merino, ha condiviso la notizia della sua gravidanza sui suoi social network. Questa notizia è stata ricevuta dai suoi follower con congratulazioni e messaggi di affetto verso di lei e il suo partner. In uno dei video che ha condiviso sul suo account ufficiale Tiktok, ha mostrato una registrazione in cui ha espresso la sua felicità in questa nuova fase. Nella descrizione della pubblicazione ha scritto «rainbow baby». Quello che potrebbe essere un termine affettuoso per riferirsi al fatto, ha un significato toccante con cui alcune donne possono sentirsi identificate.

COS'È UN BAMBINO ARCOBALENO?

Questo è un termine usato quando una donna rimane incinta di nuovo dopo aver avuto la perdita di un bambino durante il primo periodo di gravidanza. Il nome «arcobaleno» guadagna valore perché si ritiene che quando si verificano eventi così sfortunati, la figura femminile attraversa uno stato di dolore e tristezza che non può essere superato in breve tempo.

Questo è il numero di donne che hanno attraversato questo momento usano il termine «bambino arcobaleno» per rappresentare la loro felicità per ciò che stanno vivendo.

Natalia Merino Cinnamonstyle. Instagram.

LA PÉRDIDA DE NATALIA MERINO

Attraverso le sue piattaforme digitali, l '"influencer» conosciuta come stile Cinnamon ha detto alla sua comunità di follower di aver subito la perdita del suo bambino, esprimendo il suo desiderio di essere madre e che quello che è successo le ha causato un grande dolore. Ha ricevuto l'amore e il sostegno dei suoi fan e di altri creatori di contenuti, che le hanno inviato messaggi di forza per affrontare quel momento.

¿QUIÉN ES NATALIA MERINO?

È una delle creatrici digitali più famose del Perù. Ha guadagnato popolarità dopo aver lanciato il suo blog di lifestyle e moda, che è ancora valido fino ad oggi. Con il suo marchio personale Cinnamonstyle è diventato famoso in tutto il paese e all'estero. È poi entrato a far parte della community di YouTube dove condivide i vlog della sua vita quotidiana e gli eventi importanti a cui partecipa.

Natalia Merino Cinnamonstyle. Instagram.

Ha recitato in campagne con rinomate aziende del paese. Nel 2018, ha lanciato Cinnamonfest, un evento che ha riunito cantanti e creatori di Internet, oltre a esporre stand a cui hanno partecipato marchi locali. Natali Merino si è unita allo spettacolo cantando e ballando per la sua «sfida arrosto te stesso», che ha più di un milione di visualizzazioni.

Nel settembre 2017, la blogger ha condiviso sul suo canale YouTube il giorno in cui il suo attuale marito, Sebastián Guerrero, le ha chiesto di sposarlo. È andata in un locale dove avrebbe dovuto girare un video per il suo canale. Non si aspettava che in pochi minuti, il suo partner l'avrebbe aspettata in un piccolo giardino con un anello per chiederle di essere sua moglie.

Nell'ottobre 2018, la youtuber peruviana ha condiviso tutti i dettagli che ha vissuto il giorno del suo matrimonio. Dal suo primo ballo con Sebastian, alla festa che è stata organizzata per celebrare il suo amore. Uno dei punti salienti degli utenti dei social media è stato il suo abito realizzato dalla stilista peruviana Noe Bernacelli. Lei, con l'aiuto di alcuni amici, ha deciso di tagliarsi il vestito in modo che potesse muoversi facilmente durante la festa.

NATALIA MERINO SU INSTAGRAM

La comunicatrice ha più di 620.000 follower sul suo account Instagram ufficiale. Se parliamo del suo canale YouTube, ha accumulato più di 870.000 iscritti dal suo lancio nel marzo 2013. Ora è entrata a far parte di Tiktok dove condivide il suo 'GRWM' (Get ready with me), in cui mostra i suoi look di tutti i giorni.