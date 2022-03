Lilly Tellez ha assicurato che AMLO non ha dato il suo senato: «Sono stato lasciato in debito»

Lilly Tellez è diventata uno dei più forti oppositori del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nonostante abbia fatto parte del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) per ottenere un seggio al Senato.

Dai suoi social network, il legislatore, ora del National Action Party (PAN), ha risposto alla comunicatrice Fernanda Tapia, che ha assicurato che Téllez era un «plurinominale » senatrice, termine che ha dispiaciuto il politico di Sonora.

Ha assicurato di aver fatto campagna elettorale e di aver vinto il voto dei cittadini come «Candidata esterna», dal momento che non si è mai affiliata ufficialmente a Morena. Ha anche affermato che López Obrador non gli ha dato alcuna posizione politica, anzi, era nemmeno un suo dovere.

«Ciao @TapiaFernanda non sono un plurinominale; ho fatto una campagna elettorale e ho vinto il voto come candidato esterno, senza affiliarmi a morena. Il presidente López Obrador mi ha invitato a combattere il Senato, non mi ha dato nulla, al contrario, sono stato lasciato in debito. Saluti», ha scritto Tellez.

(Foto: Twitter)

Gli utenti hanno messo in dubbio questo messaggio e hanno assicurato che se non avessi avuto il sostegno del presidente federale, non sarei stato senatore. Hanno anche ribadito che non l'avrebbero votata se avesse cercato una posizione eletta popolarmente.

«Chiedi di nuovo il voto se è vero che vinci, almeno ora non saranno miei o quello della mia famiglia e quello di diversi amici e delle loro famiglie»; «E hanno votato per te perché hanno votato per MORENA non per te. Lo vedrai ora nel PAN»; «Hai vinto con l'effetto López Obrador, prima che nessuno ti conoscesse», sono stati alcuni commenti.

Questo non è stato l'unico messaggio condiviso dal senatore Panista. Ore prima, ha celebrato la liberazione di Alejandra Cuevas, accusata di aver partecipato all'omicidio del fratello di Alejandro Gertz Manero, capo dell'ufficio del procuratore generale (FGR), accusato di irregolarità nel caso.

Con un primo tweet, ha chiesto la rimozione di Gertz Manero per aver usato le istituzioni federali per i suoi scopi personali, quindi la sua partenza sarà una sorta di giustizia per il Messico.

«In ritardo ma alla fine la giustizia è arrivata dal SCJN per #AlejandraCuevas e #LauraMorán. Ora spero che presto venga giustizia per il Messico e Alejandro Gertz venga immediatamente rimosso dall'incarico. Le istituzioni sono destinate a servire il pubblico, non per scopi personali o per vendetta «, ha affermato Tellez.

Lilly Téllez recordó la denuncia contra Gertz Manero para buscar un juicio político en su contra (Foto: Twitter)

Successivamente, ha ricordato la denuncia che ha presentato alla Camera dei Deputati per avviare un processo di impeachment contro il procuratore generale, che deve essere approvato dalla sottocommissione per l'esame preventivo, istanza che è stata installata la scorsa settimana e ha esortato a dare priorità alla sua richiesta.

«Quasi due settimane fa è stata istituita la sottocommissione per l'esame preliminare della Camera dei Deputati, l'organo responsabile dell'analisi delle richieste di impeachment. Spero che presto decreteranno la mia denuncia contro il procuratore Gertz perché deve essere rimosso dall'incarico e squalificato», ha ribadito il legislatore.

Quasi due anni dopo aver lasciato Morena, Marko Cortes, leader nazionale del PAN, ha accolto Tellez e ha celebrato la sua affiliazione al partito albiazul. «Riconosco il vostro lavoro, il vostro impegno per i nostri ideali e so che insieme continueremo a difendere il Messico», ha detto. Ha aggiunto di avere molte coincidenze con il senatore di Sonora, quindi ha ritenuto che sarà una forte opposizione al governo Morenosta.

Da parte sua, la nuova panista ha ringraziato la leader nazionale e ha assicurato di essere pronta a svolgere le sue funzioni. Ha anche ricordato uno dei suoi fondatori, Manuel Gómez Morín, e ha indicato che, come lui, voleva «muovere le anime» e lottare per la dignità degli uomini e delle donne.

CONTINUA A LEGGERE