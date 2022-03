Il governo colombiano esorta il Venezuela a estradare il comandante dei dissidenti delle FARC dopo l'attacco nel sud di Bogotà

Il recente attacco avvenuto nella città di Bogotà, che ha causato un tragico bilancio di due minori morti, una bambina di 5 anni e un ragazzo di 12 anni, 39 feriti e quasi 60 case colpite nella città di Ciudad Bolivar, ha portato a un consiglio di sicurezza che si terrà oggi, 29 marzo, nelle ore mattutine del sindaco Claudia López e il presidente Iván Duque.

L'attacco già attribuito loro attraverso i social network dai membri del 33° Fronte dei dissidenti delle FARC, dicendo che era in commemorazione della morte di Manuel Marulanda Vélez aka Tirofijo nel 2008, ha generato rifiuto e indignazione nel paese in generale.

Il presidente della capitale ha sottolineato l'urgente necessità che i criminali siano ritenuti responsabili nei confronti del sistema giudiziario colombiano. «Chiediamo al governo venezuelano di identificare, catturare ed estradare qualsiasi membro del gruppo residuo Frente 33 dei dissidenti delle FARC per rispondere di questo attacco codardo e criminale», ha detto il sindaco López.

Altre richieste fatte da Claudia López, ma questa volta al governo nazionale, erano che a Bogotà fossero attivati sette meccanismi di sicurezza, come: rafforzamento dell'intelligence contro i criminali, rinforzi militari alle entrate e alle uscite della capitale, un piano di scudo, esclusivo di Dipol, Dijín e Diase per la città, ordinando che le società di telecomunicazioni e le società collegate forniscano informazioni quando necessario, dispongano delle risorse di cui hanno bisogno dall'Unità nazionale delle vittime e rafforzano le capacità di sorveglianza soprattutto nella città di Ciudad de Bolívar .

Dopo il video pubblicato sui social network che il 33° Fronte dei dissidenti delle FARC ha rivendicato l'attacco terroristico in un Centro di Assistenza Immediata (CAI) a Ciudad Bolívar, a sud di Bogotà. La polizia nazionale ha fornito informazioni dal fascicolo giudiziario di Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, leader di quel fronte e aliante dell'esplosione.

Secondo i rapporti, l'evento violento faceva parte della celebrazione per l'anniversario della morte di Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, morto il 26 marzo 2008. Inoltre, hanno sottolineato in anticipo che queste azioni violente sono rivolte a membri delle forze di sicurezza.

I media locali hanno assicurato che l'uomo chiamato a piazzare la bomba è riconosciuto come Anfo. Secondo la polizia metropolitana di Bogotá, Anfo ha piazzato una bomba composta da nitrato di ammonio e carburante. Il poliziotto Joan Camilo Fonseca, che ha dovuto essere ricoverato in ospedale per le ferite riportate, dicono gli investigatori, avrebbe visto il momento in cui la valigia è stata abbandonata. Con questo alias sul radar, il ministro della Difesa, Diego Molano, il presidente, Iván Duque e il sindaco di Bogotá, Claudia López, hanno annunciato che una ricompensa di 300 milioni di dollari è stata offerta a chiunque fornisse le informazioni necessarie per chiarire cosa è successo informazioni che avrebbero permesso all'intellettuale e autori materiali dell'attacco da stabilire.

«Abbiamo capacità internazionali, lavorando con l'FBI e il gruppo antiterrorismo della Direzione delle indagini criminali e dell'Interpol (Dijín) per raggiungere l'alias Jhon Mechas. Da sabato siamo in comune per raggiungere i responsabili dell'outsourcing criminale a Bogotà e i responsabili dell'assunzione di questi gruppi nella capitale della Repubblica», ha spiegato il generale Jorge Luis Vargas.

Quel gruppo aveva già rivendicato gli attacchi dello scorso anno contro una brigata dell'esercito a Cúcuta e contro l'elicottero su cui si stava mobilitando il presidente Iván Duque. La sua area di interferenza è la zona di confine, attraverso il settore del Caño Negro, tra la regione del Catatumbo e lo stato di Zulia in Venezuela. Da lì, coordina le attività legate al traffico di droga e alle azioni armate contro le forze di sicurezza.

