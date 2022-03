«È una tappa in cui amiamo essere»: Barros Schelotto, come «giudice» tra Colombia e Perù

Se la squadra colombiana vincerà il ripescaggio per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 dipenderà per il 50% da ciò che farà il Paraguay nella partita contro il Perù. Non servirà a nulla a quelli guidati da Reinaldo Rueda battere il Venezuela se quelli guidati dal Tigre Gareca batteranno i Guaraníes a Lima.

Sebbene il Paraguay non sia più in grado di partecipare alla Coppa del Mondo, il suo direttore tecnico, Guillermo Barros Schelotto, che sta appena iniziando un processo per i prossimi quattro anni, ha assicurato che i suoi leader saranno professionisti e andranno a cercare la vittoria sul Perù. Per lui, che mezza quota di Conmebol dipenda dal lavoro svolto in campo il 29 marzo è motivante. Di seguito alcune sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Mentre alcuni potrebbero pensare che una squadra che è già stata eliminata non giocherà nella gerarchia nella partita di chiusura delle qualificazioni, l'allenatore argentino che guida il Paraguay ha affermato che sarà responsabile e cercherà di prendere i tre punti.

Barros Schelotto ha anche tirato fuori la partita più recente del Paraguay, in cui, anche lui già eliminato, ha battuto l'Ecuador, già qualificato, tre gol a zero. Tuttavia, le statistiche più recenti in visita alla squadra Inca non sono a loro favore: nel 2000 il risultato è stato Perù 2-0 Paraguay; nel 2003, Perù 4-1 Paraguay; nel 2007, Perù 0-0 Paraguay; nel 2011, Perù 2-0 Paraguay; e nel 2015, Perù 1-0 Paraguay; e nel 2015, Perù 1-0 Paraguay.

«Penso che sia un'opportunità che abbiamo per mostrare a che punto siamo. Contro l'Ecuador abbiamo giocato una bella partita, corretto molte cose e iniziato a costruire qualcosa per farli emozionare a poco a poco. Migliori sono i rivali che possiamo trovare sulla nostra strada, meglio sarà. Ovviamente, dobbiamo continuare a costruire la squadra a poco a poco», ha aggiunto.

1. Brasile: 42 punti (+31).

2. Argentina: 38 punti (+19).

3. Ecuador: 25 punti (+8).

4. Uruguay: 25 punti (-2).

5. Perù: 21 punti (-5).

6. Colombia: 20 punti (0).

7. Cile: 19 punti (-5).

8. Paraguay: 16 punti (-12).

9. Bolivia: 15 punti (-15).

10. Venezuela: 10 punti (-19).

Tutte le partite si giocheranno contemporaneamente, alle 18:30 (ora colombiana). La Tricolor visiterà il Venezuela in Guyana e il calo più grande nel libro paga iniziale sarà Juan Guillermo Cuadrado, che perderà l'impegno a causa dell'accumulo di cartellini gialli. Secondo Reinaldo Rueda, Mateus Uribe, Jefferson Lerma o Wilmar Barrios potrebbero giocare al suo posto.

Perù vs. Paraguay

Ecuador vs. Argentina

Venezuela vs. Colombia

Cile-Uruguay

Bolivia vs. Brasile.

