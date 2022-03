Con spiaggia privata e ville: questo è l'hotel di lusso che Tri ha scelto per il Qatar 2022

Le strutture dispongono di ville e suite con piscina privata, spiaggia privata e vari servizi come servizi di ristorazione, spa, tra gli altri (Video: Instagram/ @simaisma_resort)

Sebbene non abbiano ancora ottenuto il biglietto per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, la Federcalcio messicana (FMF) ha già iniziato i preparativi per la disputa della Coppa. In questo senso, la squadra nazionale messicana ha già l'hotel che li ospiterà durante la loro partecipazione al torneo di calcio più importante del mondo. A differenza delle sedi delle precedenti edizioni, la sede si distingue per i suoi comfort e lussi.

Simaisma, un esclusivo resort a cinque stelle situato nel comune di Sumaysimah, sarà la casa del tricolore durante la sua partecipazione al torneo. Si tratta di un resort con una superficie di circa 52 miglia, nonché una spiaggia privata e ville con due o fino a tre camere da letto. Secondo la descrizione sul sito web del luogo, è classificato come un hotel con un'atmosfera familiare.

Secondo le informazioni fornite attraverso i social network di Simaisma, i prezzi per ogni notte nelle ville con piscina privata possono variare da 6.000 MXN a 9.000 MXN, ovvero tra 1.100 QAR e 1.700 QAR. Tuttavia, i prezzi sono applicabili per le stagioni in cui l'afflusso di persone non richiede il massimo dalle strutture.

Al momento non è possibile effettuare prenotazioni online dopo il 2 novembre 2022. Tuttavia, per occupare la struttura più economica nella notte più vicina al periodo di soggiorno della squadra nazionale messicana, ovvero dal 31 ottobre al 1 novembre, devono essere pagati 35,6 mila MXN più tasse. La costruzione di 231 metri quadrati include il soggiorno di un massimo di sei persone e comprende tutti i tipi di servizi, oltre alla colazione.

La villa seguente è composta da tre camere da letto con vista sulla piscina e costa 41,1 mila MXN a notte. È seguito da un complesso di due camere da letto e una piscina privata per 46,6 mila MXN, oltre a una villa con tre camere da letto e una piscina per 52 mila MXN. La struttura più costosa ha una superficie di 427 metri quadrati, quattro camere, piscina e terrazza, il cui valore per pernottamento è di 87,7 mila MXN.

