Attacco al giornalista sportivo Óscar Luis «El Chango» Cardenas

La violenza a Cali, nella Valle del Cauca, non mostra segni di diminuzione. Nelle ultime ore, uomini a bordo di due motociclette hanno sparato tre volte alla porta della casa del commentatore sportivo, Óscar Luis «El Chango» Cardenas, affiliato alla stazione radio RCN e Antena Dos della stessa compagnia.

Secondo le informazioni fornite dai media, gli aggressori si sono avvicinati alla casa di Cardenas e hanno aperto il fuoco all'ingresso della casa con armi traumatiche. Il rumore ha generato il panico sia negli abitanti della casa che nei vicini, che temevano il peggio di fronte a questo atto di violenza.

A causa della reazione immediata della Polizia Metropolitana di Santiago de Cali e dei membri dell'Unità del Modello Nazionale di Sorveglianza per Quadranti sono arrivati sulla scena per discutere della situazione. Non sono stati segnalati infortuni al momento della stesura di questa nota.

Allo stesso modo, le autorità hanno iniziato a raccogliere materiale probatorio chiave per identificare i presunti criminali che hanno fatto irruzione nella pace di «El Chango» Cárdenas e per chiarire le cause dell'attacco, che ha portato al rifiuto dei cittadini.

«El Chango» non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'attacco; tuttavia, i membri della polizia nazionale hanno indicato che accompagneranno il giornalista e la sua famiglia nelle ore successive.

Questa è una novità in fase di sviluppo.

