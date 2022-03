Perché Deportivo Cali ha fatto causa al River Plate contro la FIFA

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

Dopo una serie di scarsi risultati, il Deportivo Cali ha vinto un'altra vittoria contro Cortuluá per la 13a data della BetPlay League. La squadra 'Verdiblanco' ha vinto 2-1 allo stadio Palmaseca grazie ai punteggi di Kevin Velasco (9′) e Yony González (53′); in visita Luis Carlos Ruiz (86′), uno dei marcatori del campionato con sette gol, scontato sulla visita.

Con questo risultato, quelli guidati dall'allenatore Rafael Dudamel sono stati in grado di uscire dall'ultima posizione, piazzandosi ora nella casella 18 del campionato. Anche se la qualificazione per il gruppo degli otto sembra complicata, Cali rimane fiducioso di invertire la storia con una serie di diverse vittorie consecutive.

Tuttavia, la mancanza di risultati del pacchetto «zucchero» deve essere aggravata da un altro problema, ma a livello giudiziario. Marco Caicedo, presidente dell'istituzione, ha confermato questo lunedì in un'intervista al quotidiano Olé di aver intentato una causa contro River Plate per non conformità con il volantino argentino, Agustín Palavecino, che ha firmato con il dipinto «Millionario» a febbraio 2021.

Nella foto: Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali. (Comprensa - Diego Pineda)

Il casino è il prossimo. Secondo i dati di Olé, River ha acquisito Palavecino lo scorso anno in cambio di 1,8 milioni di dollari, corrispondenti al 35 per cento del suo pass. Tuttavia, nella trattativa, è stato fissato un obbligo di acquisto per un altro 30% del giocatore se ha giocato in metà delle partite della squadra argentina. Questa condizione è stata soddisfatta lo scorso 7 novembre, nella vittoria per 5-0 contro il Patrontato per la 20a data della Lega professionistica argentina 2021.

Pertanto, River è stata obbligata a pagare altri 1,7 milioni di dollari a Cali per quella percentuale rimanente. Tuttavia, Caicedo ha dichiarato che questo pagamento non è stato ancora effettuato, considerando che la scadenza era fino a dicembre.

«Abbiamo provato con tutti i mezzi amichevoli, poiché sono presenti buoni rapporti tra i club, fino a quando non hanno risposto di nuovo e abbiamo dovuto ricorrere a presentare la causa alla FIFA. Abbiamo avuto pazienza, finché non hanno smesso di risponderci e non abbiamo avuto più risorse», ha detto il leader di Cali.

«Sappiamo al 100% di avere la parola legale con tutta la verità, il sostentamento e la documentazione di supporto», ha aggiunto il presidente del gruppo 'Azucarero', che ha chiuso dicendo che doveva recarsi all'organo di governo del calcio come ultima risorsa.

Secondo le informazioni diffuse a Olé, River non è ancora a conoscenza di questo processo giudiziario e sostengono che i ritardi nei pagamenti sono stati causati dai blocchi in Argentina per il deflusso di grandi quantità di dollari.

Sommando le due rate concordate, River Plate pagherebbe a Cali 3,5 milioni di dollari per il pass di Agustín Palavecino. Foto: REUTERS/Alejandro Pagni

Palavecino ha lasciato il Deportivo Cali come il suo giocatore più prezioso, poiché, a quel tempo, valeva circa 1,8 milioni di euro, secondo il portale specializzato Transfermarkt. E da quando è arrivato a River Plate, il suo valore di mercato ha continuato a salire alle stelle, poiché lo stesso sito Web lo stima attualmente in sei milioni.

Sotto la direzione dell'allenatore Marcelo Gallardo, il volante argentino è stato protagonista nella maggior parte delle partite. Solo nel 2021, il Palavecino ha giocato 45 partite, tra campionato, coppa e tornei internazionali e, inoltre, ha segnato cinque gol.

All'inizio di questa stagione, il centrocampista 25enne ha avuto un infortunio al ginocchio sinistro, che lo ha costretto a saltare le prime partite. Delle sette date giocate da River nella League Cup, questa è stata disponibile in quattro, e solo una è stata un antipasto.

