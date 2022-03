Pedro Castillo e 10 delle sue frasi al Congresso: «È come se Paula fallisse ed Elena fosse punita»

La frase di Pedro Castillo che è diventata una tendenza. VIDEO: TV Perù

Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha presentato questo pomeriggio la sua difesa contro la mozione di posto vacante presidenziale presentato da un settore dell'opposizione di Congresso della Repubblica, che sarà discusso e votato oggi. Il Capo dello Stato è arrivato alla Camera accompagnato dai Ministri degli Affari Esteri, César Landa; dell'Housing, Geiner Alvarado; dei Trasporti, Nicolás Bustamante; della Cultura, Alejandro Salas; della Giustizia, Felix Chero, e della Difesa, José Gavidia. Al suo arrivo in Parlamento, ha ricevuto i saluti dal capo del gabinetto ministeriale, Aníbal Torres.

Queste sono alcune delle frasi che il presidente ha lasciato nel suo breve discorso al Congresso di questo pomeriggio.

- «Non farò mai una tabula rasa della legalità e continuerò a lottare con tutte le mie forze per consolidare l'istituzionalità».

- «In questi mesi ho incontrato la mia gente, ho sentito il loro affetto e il loro riconoscimento. Ho anche sentito lamentele e critiche molto dure nei confronti della mia direzione che ascolto e accetto con umiltà».

- «Il posto vacante promosso è dovuto alla causa dell'incapacità morale permanente. Tutti sanno che non contiene un solo elemento che lo supporti validamente, poiché è una raccolta di versioni di un settore della stampa».

- «Chiedo, come è possibile che io abbia intenzione di accusare e punire per le azioni di terzi? È come se Paula facesse fallo ed Elena fosse punita».

- «Inoltre, un fatto che ha attirato una forte attenzione è che la mozione è stata redatta principalmente considerando rapporti giornalistici di parte, contraddittori e non corroborati».

- «Questa mozione è il miglior esempio di come il processo mediatico sia riuscito a far ammettere una mozione di posto vacante».

- «Popolo peruviano, lavoriamo insieme per combattere i veri nemici della patria, la corruzione, la povertà, la discriminazione, la disuguaglianza, l'insicurezza dei cittadini, la violenza contro le donne sono solo alcuni di loro».

- «Questo pomeriggio sarò giudicato da te, contrariamente a quanto annunciato dai miei detrattori, ho esercitato personalmente la mia difesa rafforzata dalla verità che sto esponendo».

- «Rifiutare questa mozione di posto vacante non significa che le questioni non vengano ulteriormente indagate. Tutto il contrario. Siamo pronti a continuare a collaborare con le indagini e gli organi competenti».

- «Membri del Congresso, vi chiedo di votare per la democrazia, votare per il Perù, votare contro l'instabilità».

REAZIONI

È stata la frase di Elena e Paula a generare reazioni su Twitter. Eccone alcuni.

DIFESA DEI POSTI VACANTI

Il presidente Castillo ha classificato i 20 punti della mozione di posto vacante in quattro parti per rispondere alle accuse:

In primo luogo, il brief è stato costruito sulla base di fatti che erano già stati discussi nella precedente mozione presentata lo scorso dicembre e che non erano stati ammessi. Pertanto, il presidente ha dichiarato che non ha senso usare nuovamente gli stessi argomenti perché viola il diritto di non essere perseguito due volte per lo stesso atto.

In secondo luogo, si tratta di eventi a cui partecipano terzi. A questo proposito, il capo dello Stato ha messo in dubbio come fosse possibile che intendesse accusarlo e punirlo per aver agito da terzi.

In terzo luogo, la mozione indica fatti oggetto di indagine sia nella Procura che nello stesso Parlamento. «Come potrebbe essere sanzionato usando questi fatti senza che nessuno sia stato nemmeno confermato», ha chiesto il presidente.

In quarto luogo, il documento fornisce un resoconto di nuovi fatti che non si qualificano per un posto vacante. A questo proposito, il capo dello Stato ha ribadito di non avere prove ed elementi solidi, oltre ad essere stato sviluppato principalmente sulla base di versioni mediatiche.

