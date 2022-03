Oscar 2022: così ha reagito Eugenio Derbez dopo il premio per il miglior film per «Coda»

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

Eugenio Derbez, attore, sceneggiatore e produttore messicano che ha preso un posto molto importante nell'industria cinematografica di Hollywood, ha pubblicato un emozionante tweet nel bel mezzo della celebrazione del suo trionfo agli Oscar più recenti 2022.

Visibilmente contento della vittoria, ha caricato sui social il video del momento in cui Lady Gaga e Liza Minelli hanno presentato la categoria del miglior film, che ha rivelato, dopo l'apertura della busta, che non era altro che CODA, il film a cui ha partecipato.

«Viva il Messico!!! , stasera il vincitore è stato l'inclusione. Viva l'arte del cinema. CODA ha dimostrato che si può sempre fare la storia, anche senza grandi nomi o budget, ma mettendoci tutto il cuore», sono state le parole che ha scritto nella prossima pubblicazione.

Ma non è il primo grande premio che hanno ricevuto. La notte del 27 febbraio, gli Actors Guild Awards (SAG Awards) si sono svolti dal Barker Hangar di Santa Monica, in California. Lì Eugenio Derbez ha fatto la storia vincendo il suo primo premio SAG grazie alla sua partecipazione al film CODA (2021).

L'attore messicano, insieme ai suoi compagni di squadra Troy Kotsur, Emilia Jones, Marlee Matlin e Daniel Durant, ha vinto il loro primo premio SAG congiunto nella categoria del miglior cast in un film, grazie alla loro partecipazione al film diretto da Sian Heder.

CODA è un adattamento in lingua inglese del film francese del 2014 The Bélier Family, diretto da Éric Lartigau. Sebbene Derbez sia orgoglioso del ruolo che ha interpretato in quella produzione, non si aspettava di essere nominato per il suo ruolo nel film, tuttavia, è orgoglioso di aver fatto parte di questo grande progetto che ha già vinto premi in altri festival cinematografici internazionali.

In questo film, che ha vinto l'Oscar per il miglior film, l'attore sessantenne interpreta Bernardo Villalobos (Mr. V), un talentuoso insegnante di musica che suona il piano e motiva la sua studentessa Ruby Ross, figlia di genitori sordi e muti, a realizzare il suo sogno di diventare una cantante.

