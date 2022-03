Sfida visiva: trova errori di immagine in 10 secondi

Una sfida visiva in cui metterai alla prova le tue capacità cognitive con la seguente immagine che sembra sfuggire al senso logico e quotidiano. Questo ti permetterà di sapere quanto sei abile nelle sfide visive che appaiono sui social media.

Nell'illustrazione seguente è una strada, nelle ore del mattino dove si vedono persone che camminano, una pubblicità di calcio, un trasporto pubblico arancione e un'auto blu privata. Tutto indica che ci sarà una possibile collisione tra le due auto, ma no. Quello che devi mettere sono errori lontani dalla realtà, che possono esistere solo nell'immaginazione dell'essere umano.

Ogni sfida ha un limite di tempo, in questo caso sono 10 secondi in cui devi risolverla il prima possibile. Non vale la pena farlo dopo il tempo stabilito, altrimenti bareresti e non saresti giusto con te stesso. Nelle righe sottostanti vedrai la soluzione completa (con immagine) in modo da poter ottenere la risposta corretta la prossima volta. Buona fortuna

Sfida visiva: trova tutti i possibili errori nell'immagine. Foto: Facebook.

SOLUZIONE DELL'ENIGMA VISIVO

Ancora niente con l'immagine? Il tempo era breve e non sei riuscito a trovare la risposta giusta? Non preoccuparti o sentirti male se non ci sei riuscito. Succede nella vita, succede anche nelle sfide visive.

Ricorda che questo è del tutto normale, poiché queste sfide virali richiedono molto tempo e pazienza per essere risolte per acquisire apprendimento. Se non facevi parte del gruppo selezionato di geni che sono riusciti a vincere questa sfida in dieci secondi, ti invitiamo a vedere la soluzione.

Come puoi vedere nell'immagine che ti mostriamo di seguito, questa sfida visiva ha avuto fino a quattro errori: il primo era il semaforo, che incredibilmente non ha una luce rossa; il secondo è che c'è un treno in mezzo alla strada, quando non ci sono binari; il terzo è che i macchinari non ha una porta; l'ultima è nel cartello pubblicitario.

Non dimenticare di condividere la sfida visiva con i tuoi amici o persone vicine in modo che possano divertirsi un po' nei momenti di stress dovuto a cause naturali. Ricorda che le sfide diventano interessanti con più partecipanti.

Soluzione: vedere quali sono stati gli errori nell'immagine seguente. Foto: Facebook.

COSA INTENDIAMO PER SFIDE VIRALI?

Si tratta di una serie di attività, che possono essere di varie materie, come matematica, indovinelli, relazione tra gli oggetti, tra gli altri. Lo scopo è quello di suscitare l'interesse delle persone a trovare risposte in modo giocoso, oltre a permetterci di mettere in pratica le conoscenze di base che abbiamo appreso a un certo punto della nostra vita.

COSA SONO GLI ENIGMI LOGICI?

I puzzle logici sono passatempi o giochi che consistono nel trovare la soluzione a un enigma, trovare il significato nascosto di una frase solo attraverso l'intuizione e il ragionamento. Ciò non avviene in virtù del possesso di una certa conoscenza.

La differenza con gli indovinelli è che rappresentano l'enigma sotto forma di rima e sono generalmente rivolti al pubblico dei bambini. Sono usati principalmente in modo umoristico.

Inoltre, un indovinello è un enigma che emerge come un gioco e richiede l'uso di intuizioni per trovare una soluzione adeguata.

Potrebbero esserci diverse strutture in esse, alcune mostrano una rima; altre, d'altra parte, si concentrano sulla creazione di un problema logico che richiede l'abilità e l'analisi per una risoluzione di successo.

