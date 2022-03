Perché le «api avvoltoio» hanno abbandonato il nettare per nutrirsi di cadaveri

Ci sono alcune api, appartenenti a una specie tropicale poco conosciuta senza pungiglione, comunemente chiamate «api avvoltoio», che hanno sviluppato la capacità di mangiare solo carne. Questo raro comportamento è stato motivato da una competizione molto intensa per il nettare.

In questo modo il suo intestino si è evoluto, rendendolo più simile a quello degli avvoltoi che a quello di altre api. Tutti questi adattamenti sono completati da cambiamenti nel microbiota, la flora intestinale, per consentire la digestione di altri composti legati alla nuova dieta.

L'intensa competizione per il nettare ha portato una specie di ape senza pungiglione ai tropici a sviluppare la capacità di nutrirsi di carne. Queste sono le uniche api al mondo che si sono evolute per utilizzare fonti alimentari non vegetali.

Volgarmente chiamate «api avvoltoio», hanno sviluppato la capacità di mangiare solo carne. Questo raro comportamento è stato motivato da una competizione molto intensa per il nettare

In questo modo, hanno stabilito nuove relazioni simbiotiche con alcuni microbi presenti nell'intestino degli avvoltoi e di altri animali che si nutrono di carogne. I cesti che le api senza pungiglione hanno sulle zampe posteriori per raccogliere il polline, sono stati usati da queste api avvoltoio per raccogliere la carne.

La flora intestinale delle api avvoltoi si arricchisce di nuovi batteri che i loro parenti non hanno, simili a quelli che si trovano negli avvoltoi, nelle iene e in altri spazzini. Questi batteri servono a proteggerli dagli agenti patogeni che appaiono nelle carogne. Qualsiasi essere umano potrebbe ammalarsi gravemente perché questi microbi nella carne rilasciano tossine molto potenti e dannose.

Non è ancora noto se sia stato lo stile di vita carnivoro delle api a influenzare la crescita di questi microbi, o se i batteri fossero quelli che permettevano la dieta carnivora. Un cambiamento nella dieta avrebbe potuto modificare la flora, nel tempo, ma è anche possibile che questo cambiamento abbia permesso variazioni nella dieta, o che entrambi possano aver interagito per generare quell'adattamento evolutivo.

Queste api che si nutrono di carne, piuttosto che di polline, sono in grado di immagazzinare il miele in camere separate nei loro alveari.

I cesti che le api senza pungiglione hanno sulle zampe posteriori per raccogliere il polline, sono stati usati da queste api avvoltoio per raccogliere la carne (Ricardo Ayala)

Le api hanno fatto notizia due giorni fa quando, nel villaggio di La Esperanza nel comune di Turbo, Antioquia, uno sciame di api africanizzate ha attaccato un cieco di 72 anni che in seguito ha perso la vita. A quanto pare, il nido d'ape si trovava su uno dei pali elettrici vicino alla casa della vittima.

Non solo quest'uomo è stato colpito, altre 10 persone sono rimaste ferite, una delle quali è una donna incinta e un uomo che si sta riprendendo da un intervento chirurgico.

Secondo i vicini del settore, questi animali hanno costruito i loro pannolini su diversi pali elettrici e in diverse occasioni hanno invitato le autorità corrispondenti a risolvere questo problema che mette a rischio la loro vita.

*Il Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook è un medico veterinario. Specialista in istruzione universitaria. Laurea magistrale in Psicoimmunoneuroendocrinologia. Ex direttore del Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professore universitario in diverse università argentine. Docente internazionale.

CONTINUA A LEGGERE: