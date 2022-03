Pedofilo ha fatto causa a un albergo per il rimborso dei suoi soldi dopo essere stato imprigionato durante il suo soggiorno per aver abusato sessualmente di un bambino

Stuart Eager, un uomo di 73 anni accusato di pedofilia, fa causa alla catena alberghiera britannica Premier Inn da tre anni per la restituzione di 107,50 sterline, circa 142 dollari, che ha pagato nell'ambito del suo soggiorno presso una delle sue filiali che è stato tagliato corto perché imprigionato.

Eager dice di essere stato costretto ad annullare la prenotazione perché trasferito in carcere a causa di una condanna per abuso sessuale di un minore.

L'uomo aveva prenotato la camera nella filiale di Portsmouth (UK) nel maggio 2019, in quanto l'albergo era vicino al tribunale dove si sarebbe svolto il suo processo per reati sessuali. Ma è stato condannato e mandato in prigione in soli quattro giorni, così ha chiesto il ritorno delle ultime due notti.

Nonostante la sua condanna, un problema oggettivamente più serio, Eager ha scatenato una straordinaria campagna per recuperare la relativamente piccola somma di denaro.

La storia del suo ossessivo tentativo di recuperare le sue 107,50 sterline è arrivata questa settimana dopo che Eager ha scritto al The Daily Telegraph descrivendo la sua denuncia e sperando di chiedere aiuto per recuperare i soldi.

Ha raccontato di aver prenotato un soggiorno in un Premier Inn per sei notti, pagando l'intero importo all'arrivo, quando era sotto processo «dopo una falsa accusa risalente a 30 anni fa».

«Non avevo idea di quanto potesse durare il processo. È durato solo quattro giorni e il verdetto non è andato come volevo (le giurie a volte sbagliano). Mi hanno mandato in prigione per quattro anni», dice nella sua lettera al media britannico.

«Poiché non era possibile chiamare il Premier Inn dalla mia cella per annullare le due notti rimanenti, l'ho fatto fare al mio avvocato. Era troppo tardi per rimborsare la prima notte non utilizzata, ma per la seconda notte era previsto un rimborso di 107,50 sterline», aggiunge il condannato.

Secondo Eager, quando è stato rilasciato sulla parola due anni dopo il fatto, ha iniziato una campagna di rivendicazioni pubbliche, che sta portando avanti negli ultimi sei mesi.

Il condannato afferma che l'albergo nega ogni traccia della chiamata dell'avvocato e sostiene che la cancellazione avrebbe dovuto essere fatta da lui stesso sette giorni dopo la prenotazione.

«È stato abbastanza mortificante da scontare il tempo per un crimine che non avevo commesso senza che il Premier Inn cercasse di capitalizzare sulla mia sfortuna», ha scritto.

L'albergo dove Stuart Eager ha prenotato sei notti per affrontare il suo processo, durato solo quattro giorni e lo ha mandato direttamente in prigione per pedofilia.

Tuttavia, il suo tentativo di ottenere simpatia dai media è fallito, così come la sua pretesa all'albergo è finora fallita.

Il Daily Telegrah ha indagato in modo indipendente sui motivi della condanna del vecchio e ha scoperto che era dovuto all"abuso sessuale di un ragazzo del coro, un crimine descritto dalla polizia come «scioccante» e «depravato».

Il ragazzo, che ora è un uomo adulto, inizialmente ha tenuto segreto il suo calvario e apparentemente ha sviluppato dipendenze dal gioco d'azzardo e dalla droga come risultato della soppressione di tutto ciò che è successo.

«Fu solo anni dopo che trovò finalmente il coraggio di parlare e chiedere giustizia. Sostieni di essere innocente e ora ti vedi vittima di speculazioni ingiuste da parte del Premier Inn per un importo di £107,50. Lasciando da parte questo cupo sfondo per un secondo, uno sguardo alle informazioni che mi ha inviato mostra che il suo avvocato ha chiamato la reception dell'hotel ma, per ragioni sconosciute, non ha potuto garantire la cancellazione e il successivo rimborso a suo nome», hanno risposto i media in un'altra lettera al detenuto.

Inoltre, ha sottolineato che essere imprigionati non era un motivo per non chiamare per annullare la prenotazione, poiché nelle carceri è possibile utilizzare il telefono e che questo rifiuto sembrava più un modo per impedire all'hotel di indagare e scoprire il motivo della sua condanna.

«Detto questo, sono sorpreso che uno come te, che afferma di avere esperienza di prima mano di una falsa accusa, sia abbastanza felice di trascinare il suo nome nel fango su un giornale nazionale», aggiunge la lettera.

Il giornale ha aggiunto di non essere disposto a fare alcuna consultazione a suo nome e ha augurato a Eager «buona fortuna».

Il Telegraph era vincolato dalla convenzione a mantenere riservate le identità dei suoi corrispondenti e quindi pubblicò solo le loro iniziali.

Ma altri media come The Daily Mail sono stati in grado di identificare Eager e lo hanno rintracciato in una casa residenziale a Swindon, nel Wiltshire, dove lo hanno intervistato.

Ha detto loro che non si è scusato per quello che è successo e che vuole ancora un rimborso dei suoi soldi. Ha ammesso che potrebbe essersi «preoccupato per il problema», ma ha detto che era improbabile che avrebbe continuato la sua rivendicazione contro il Premier Inn alla luce della risposta.

Ha anche attaccato la scrittrice del Telegraph per la sua risposta, dicendo: «Pensavo di essere fuori servizio. Ho pensato che fosse un po' esagerato perché non sono sicuro che fosse rilevante. La mia richiesta era contro il Premier Inn di Portsmouth invece di dissotterrare cos'è la storia»

L'uomo dice che «non dobbiamo credere a tutto ciò che viene letto su internet» e difende la sua innocenza. Inoltre, afferma che la sua affermazione «è una questione di principio».

Nel maggio 2019, Eager è stato condannato presso la Portsmouth Crown Court per tre accuse di aggressione indecente a un bambino di 11 o 12 anni negli anni '80.

L'ex socio dello studio legale, che era anche una showgirl, ha aggredito il ragazzo nel 1988 in una fattoria nell'Hampshire. Eager incoraggiò la sua vittima a sedersi sulle sue ginocchia e guidare la sua auto quando lo accompagnò a casa.

L'uomo chiede la restituzione del denaro speso per due notti in un albergo che non ha usato per tre anni perché condannato e mandato in prigione.

Eager, che era stato precedentemente condannato per crimini simili contro bambini piccoli nelle vicinanze di Wymering durante gli anni '80, ha negato le accuse ma è stato dichiarato colpevole da una giuria unanime.

Dopo il caso, il sergente investigativo Julia Nicol, che ha guidato le indagini della polizia dell"Hampshire, ha affermato che la manipolazione e gli abusi perpetrati da Eager hanno avuto un impatto significativo sulla vita della vittima.

«Avevo solo 11 o 12 anni al momento di questi crimini, il che li rende ancora più scioccanti e depravati. Il ragazzo, ormai un uomo adulto, ha mantenuto questo segreto per decenni, durante i quali ha lottato per far fronte alla vita e alla scuola, alla sua identità e ha sofferto terribilmente con la sua salute mentale», ha detto.

«E' stato derubato della sua infanzia e ha passato la vita adulta cercando di accettare il trauma», ha aggiunto.

Nonostante ciò, l'uomo ha continuato a negare i reati di fronte ai media.

Alla domanda se avesse qualche preoccupazione per la sua vittima, Eager disse: «Per quanto riguarda la questione a cui si riferiva, non c'erano vittime che avrebbe dovuto prendere in considerazione».

«Continuo a negarlo. E' stata una falsa accusa e una condanna ingiusta», ha aggiunto.

