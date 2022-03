La Colombia segnala 352 nuove infezioni da covid-19 questo 27 marzo

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Il Ministero della Salute ha riferito, questa domenica 27 marzo 2022, 352 nuovi casi di covid-19 in Colombia. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 25.522 test, di cui 9.803 sono PCR e 15.719 sono antigeni.

Il rapporto rileva inoltre che 15 colombiani sono morti a causa della malattia nell'ultimo giorno. In questo modo, il Paese raggiunge un totale di 139.573 morti a causa del virus dall'inizio della pandemia.

Aggregando tutte le cifre, la Colombia ha raggiunto un totale di 6.083.643 infezioni, di cui 4.435 sono casi attivi e 5.916.624 corrispondono a casi positivi che sono già riusciti a superare la malattia.

Per quanto riguarda le regioni con i casi più segnalati, Bogotà è in testa con 186 infetti, seguita da Valle del Cauca con 35 infezioni e al terzo posto Antioquia con 33.

Ci sono 189 conglomerati nel Paese. I territori sono: Amazzonia, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotà, Boyaca, Bolivar, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Nord Santander, Putumayo, Quindimayo o, Risaralda, San Andres, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare e Guainia.

Ecco come sta andando la vaccinazione nel paese

Il rapporto più recente del Ministero della Salute indica anche che alle 11:59 di venerdì 25 febbraio 2022 erano già state applicate in Colombia 80.439.798 dosi del vaccino contro il covid-19.

Secondo lo stesso rapporto, il numero di colombiani con il programma vaccinale completo, cioè quelli che hanno già ricevuto le due dosi del biologico, ammonta attualmente a 28.363.482 persone, mentre 6.319.814 persone sono state immunizzate con dosi singole. Inoltre, sono state applicate 10.153.885 dosi di richiamo.

Allo stesso modo, durante l'ultimo giorno sono stati applicati un totale di 108.513 vaccini, di cui 33.625 per la seconda iniezione, mentre altri 5.024 erano monodose.

Claudia Cuéllar, direttore responsabile (e) di epidemiologia e demografia del Ministero della salute e della protezione sociale, ha fornito una panoramica della situazione epidemiologica nel paese contro Sars-Cov2 e le sue varianti, durante il posto di comando unificato 125. Sottolinea che dalla fine di dicembre 2021, la variante omicron è quella predominante nei casi del territorio nazionale, che ha causato il quarto picco. Tuttavia, esiste una sottolinea di questa variante prima della quale non si dovrebbe abbassare la guardia.

«Dobbiamo tenere presente che questa sublineage BA.2 dovrebbe continuare a essere considerata una variante di preoccupazione ed è per questo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di mantenere uno stretto monitoraggio della sublineage; poiché il National Institute of Health ha fatto molto bene nella sua sorveglianza genomica, che è la parte del monitoraggio di questa variante di omicron», ha detto Cuellar.

Allo stesso modo, ha esortato le autorità sanitarie pubbliche territoriali a continuare il monitoraggio specifico della sottolinea BA.2, a riferire le sequenze e ad effettuare analisi delle diverse sottolinee della variante omicron. Ha osservato che «qui in Colombia abbiamo BA.1, ci sono pochissimi BA.2 e non abbiamo identificato il terzo sublino, fino ad ora».

La situazione epidemiologica

Per quanto riguarda le prospettive nazionali, che sono rimaste stabili per diverse settimane, il funzionario ha indicato che ci sono ancora prove di come questo quarto picco sia in costante diminuzione. Ma, ha chiarito che, «questo non significa che stiamo in qualche modo bene, ma che siamo ancora in una pandemia, siamo in una situazione in cui dobbiamo continuare a prenderci cura di noi stessi per continuare a mantenere questo declino sostenuto».

E ha concluso ribadendo l'importanza della particolare cura che deve essere prestata con il gruppo di età superiore ai 60 anni, nonostante la flessibilità in alcune misure per controllare la pandemia, così come con le persone con comorbidità o che presentano fattori di rischio, anche se la positività è in forte calo.

