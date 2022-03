Fernando Belaunzarán ha battuto AMLO a causa dello scandalo di Úrsula Patricia: «Un altro membro della famiglia del presidente»

Il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viene nuovamente criticato da un altro presunto membro della sua famiglia per il suo presunto coinvolgimento in atti di corruzione.

Da un audio che presumibilmente ascolta Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinatrice del gruppo parlamentare del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dello stato di Tamaulipas, chiedendo a uno dei suoi fornitori di gonfiare la riscossione delle tariffe.

«Voglio sapere quanto puoi darmi in contanti, perché voglio ottenere i 50 con tutti i miei fornitori (...) Invece della citazione che mi hai dato, se fosse 98 forse la alzerei a cento e qualcosa del genere, se mi spiego», puoi sentirlo nell'audio trapelato.

Ciò ha causato indignazione e disapprovazione per le azioni del legislatore, che se fosse vero, sarebbero state coinvolte in atti di corruzione.

A questo proposito, Salazar Mojica ha ignorato l'audio e ha assicurato che le sue mani erano pulite. Tuttavia, lo scandalo ha colpito ancora di più il primo presidente, visto che si tratta della sua presunta nipote.

Per questo motivo, il membro del Partito di Azione Nazionale (PAN), Fernando Belaunzarán, ha condiviso sui suoi social network un commento in cui parlava dei «moches» presumibilmente richiesti dal coordinatore di Morena a Tamaulipas.

In esso, ha detto che un altro presunto membro della famiglia è stato coinvolto in controversie di corruzione.

«Il coordinatore di Morena e nipote di @lopezobrador_, vice @Ursula_PSM, chiede moches ai fornitori del Congresso Tamaulipas. Un'altra famiglia del presidente coinvolta in scandali di corruzione», ha scritto Belaunzarán.

Allo stesso modo, in seguito ha commentato che tale comportamento era comprensibile se si teneva conto del fatto che il governo Andrés Manuel ha concesso diversi stanziamenti diretti piuttosto che attraverso appalti pubblici.

Questo tipo di eventi sono serviti a contrastare la realtà con il discorso tenuto dal presidente: l'eliminazione della corruzione nel suo governo, poiché questo è aggravato dalle accuse di abusi di potere da parte del procuratore generale della Repubblica, Alejandro Gertz Manero, e di presunta corruzione da parte di il Segretario della Pubblica Istruzione, Delfina Gómez, il più popolare nelle ultime date.

Ma questi non sono gli unici, perché, come ha detto Belaunzarán, anche i membri della loro famiglia sono stati coinvolti in scandali di corruzione o possibili conflitti di interesse.

Forse il caso più noto è stato quello del fratello Pío López Obrador, che è stato ripreso in video mentre riceveva, presumibilmente, circa un milione di pesos in contanti da David León, operatore politico del governatore del Chiapas Manuel Velasco, per finanziare Morena nel 2015.

Anche la moglie di Pío López Obrador è stata presa di mira per non aver dichiarato il suo reddito guadagnato da attività agricole e forestali. Tuttavia, la Financial Intelligence Unit (FIU) ha respinto tutte le accuse e ha assicurato che «non c'era attività finanziaria» da parte di nessuno dei due.

Allo stesso modo, è stato menzionato suo cugino Felipa Guadalupe Obrador Olán, che ha ricevuto un contratto da Pemex Transformación Industrial, attraverso la sua società Litoral Laboratorios Industriales, secondo un rapporto di Latinus.

Infine, e forse i più famosi, sono quelli legati ai loro figli: Andrés Manuel López Beltrán e José Ramón López Beltrán.

Il primo è stato detto che ha beneficiato il suo marchio Rocío Chocolate con il programma Sembrando Vida con la coltivazione del cacao a Tabasco, e il secondo a causa dello scandalo della Grey House, che apparteneva a un ex funzionario del panettiere società Hughes, che ha ricevuto contratti milionari Pemex.

