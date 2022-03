Bruno Giordano: «L'eliminazione dell'Italia non è una sorpresa, ci sono molti responsabili tecnici che vendono fumo»

La nazionale italiana è stata nuovamente eliminata da una Coppa del Mondo e sarà almeno dodici anni senza partecipare al massimo evento calcistico. L'ex attaccante Bruno Giordano, che faceva parte di quell'attaccante «magico» (Per Maradona, Giordano e Careca) che ha segnato un periodo al Napoli negli anni '80, e che ha indossato la maglia della nazionale 58 volte (con 35 gol) ha parlato in esclusiva con Infobae della crisi «azzurri», e di ciò che secondo lui dovrebbe succederà in futuro.

— Cosa pensi che succeda per far rimanere di nuovo la nazionale italiana fuori dalla fase finale di una Coppa del Mondo?

«È davvero un peccato, ma se ti dicessi che è stata una sorpresa, ti mentirei.

Perché mi stai dicendo questo?

«Perché penso che fosse qualcosa che stava arrivando.

«Ma l'Italia ha appena vinto una Coppa Euro a Londra contro l'Inghilterra, e non è stato nemmeno un anno fa.

«Era un'oasi, qualcosa che poteva succedere in un mese, cose che succedono a causa dell'imprevedibilità del calcio e perché il tecnico Roberto Mancini è riuscito a montare i pezzi e tutto è successo in modo speciale, ma poi le cose sono tornate a una triste normalità.

Sull'album figurine, quando Bruno Giordano suonava al fianco di Maradona e del brasiliano Careca al Napoli

— A cosa ti riferisci? Potresti essere più specifico, per favore?

—Il calcio locale italiano è stato trascurato per molto tempo. Solo il trenta percento dei giocatori del campionato sono italiani. Il resto sono tutti stranieri. Capisco che dobbiamo portare cifre. Stava già accadendo negli anni Ottanta, quando l'Italia era la Mecca del calcio mondiale, ma ora, è esagerato portare giocatori dall'estero a sostituire la nostra e stavamo perdendo identità.

Ti riferisci al Bosman Act del 1995?

«Un po' sì, ma non è tutta quella legge, che ha fatto molto male all'Italia perché ora ogni giocatore con passaporto comunitario può giocare per qualsiasi squadra in questo settore, e questo significa che si cercano molti stranieri, e a questo si aggiungono i giocatori extra UE, anche se ci sono quote per questo. Ma vende anche molto fumo...

- Molto fumo? Chi?

—Molti allenatori che vanno dai media, spostano le carte, scrivono sulle lavagne, parlano molto bene ma è tutta teoria. È tutto un sistema tattico, movimenti da una parte all'altra, ma tecnicamente lasciano molto a desiderare. Quando si tratta della verità, non mostrano in campo tutto ciò che apparentemente sanno. Questo sta facendo un grande danno al calcio italiano e non d'ora in poi.

I giocatori della squadra di calcio italiana un anno fa hanno festeggiato nel Campionato Europeo, oggi nel suo momento più triste per un calciatore: fuori dai Mondiali

«Da quando pensi che stia arrivando il problema?

—Almeno, da quando l'ultimo titolo mondiale è stato vinto in Germania nel 2006. Dopo di che, si noti che l'Italia non è più apparsa nell'élite dal Sudafrica 2010. Non ha superato il primo turno né lì né in Brasile 2014 e non è andato in Russia 2018 e non andrà nemmeno in Qatar 2022. In altre parole, nel caso più positivo sarebbe tornare nel 2026, saranno lontani vent'anni dall'élite calcistica quando si tratterà di una squadra con quattro titoli mondiali e un ruolo importante nella storia della competizione. E se ci vogliono i club, da quando la Juventus ha vinto la Champions League nel 1996 fino ad ora, ha 26 anni con solo tre coppe europee.

—Sembrava all'Euro Cup dello scorso anno, che la nazionale italiana stesse cercando di cambiare verso una partita più creativa, cosa che già accade con alcune delle loro squadre come il Sassuolo, l'Atalanta de Gasperini, la Fiorentina. Non è bello uscire finalmente dal «Catenaccio» (Bolt) del passato, che ha caratterizzato le squadre italiane, con una partita efficace ma cattiva per lo spettacolo?

«Guarda, sto per dirti una cosa, ed ero un attaccante: vorrei che il Catenaccio tornasse, anche se lo fosse! Ma non sanno nemmeno a causa di questi allenatori teorici che in pratica non riescono a catturare tutto ciò di cui parlano!

- Dici che un allenatore come Marcello Lippi, che ha vinto il campione del mondo in Italia nel 2006, o la Juventus de Europa nel 996, non ha lasciato discepoli?

«Non credo... quella generazione dei Lippi, il Fabio Capello, sia andata oggi. I pochi che seguono quella linea, Carlo Ancelotti (ora al Real Madrid) o Massimiliano Allegri (Juventus) si oppongono, cercano persone che addolciscano il loro discorso, che vendono sui media.

Giordano accanto alla statua di Maradona a San Paolo (@brunogiordano .9)

— E Mancini, l'attuale allenatore della nazionale italiana? Perché ha avuto un successo clamoroso nel 2021, come vincere il campionato europeo, e un grande fallimento ora, non qualificandosi per la Coppa del Mondo...

«Penso che Mancini debba continuare. Ha fatto un buon lavoro per il campionato europeo e ha dimostrato di poter trovare un modo di giocare, ma immagino che sarà difficile per lui tenere il passo con le pressioni che saranno. Dubito che abbia la possibilità di continuare il lavoro.

«E poi? Chi può essere il direttore tecnico della nazionale italiana nella prossima fase?

—Fabio Cannavaro. È stato fondamentale quando ha vinto la Coppa del Mondo 2006, è una grande figura che ha vinto il Pallone d'Oro, è rispettato da tutti. Forse è una figura agglutinante che gli permette di lavorare tranquillamente, ma se non approfondirà la tecnica e migliorerà la situazione dei giocatori e degli allenatori italiani in Serie A, continueremo a soffrire come sta accadendo ora.

