Oscar 2022: quanto costa una statuetta dell'Accademia

Ottenere una statuetta da Oscar rappresenta uno dei più grandi risultati per alcuni artisti dell'industria cinematografica, quindi la statuetta non è in vendita. Tuttavia, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di mettere un prezzo sul trofeo in modo che i vincitori non possano venderlo se vogliono sbarazzarsene.

Per conoscere il prezzo reale e approssimativo di una statuetta da Oscar, devi conoscere la storia dietro il premio e come viene fatto, poiché attualmente uno di questi premi costa solo un dollaro, come è stato stabilito dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences attraverso una legge che ha imposto nel 1950.

Nel corso delle 93 edizioni degli Oscar, l'Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche ha consegnato circa 3.000 statuette, che vengono create ogni gennaio in bronzo massiccio, placcate con oro 24 carati. Misura 34,5 cm, quindi, a causa dei metalli che lo compongono, pesa circa 4 chili, ha detto l'istituzione.

Il premio Oscar non può essere venduto dai vincitori o da nessun altro, ma è stato acquistato in diverse occasioni (Foto: Twitter @Rqlxsrg)

D'altra parte, Epner Technology, la società attualmente incaricata di realizzare le statuette, ha condiviso che la loro composizione è: britannium, 2% lega metallica di rame, 3% stagno, 5% antimonio (5%) ed è placcata in oro 24 carati.

Grazie alle loro caratteristiche e al modo in cui sono realizzate, si ritiene che il costo di produzione di ciascuna statuetta possa essere di circa 400 dollari, ma il suo costo effettivo ammonterebbe a più di un milione per la sua importanza.

Ed è che durante la maggior parte dei primi premi, gli Oscar sono stati creati dal gesso e non hanno avuto l'importanza che hanno acquisito in seguito, non c'era grande preoccupazione che qualcuno volesse ricevere un beneficio finanziario da quel premio.

Tuttavia, quando le statuette iniziarono a perdersi, l'Accademia lanciò un'iniziativa in modo che potessero essere vendute a un prezzo massimo di 10 USD, in seguito proclamò che sarebbe stato solo un dollaro e non era negoziabile.

La statuetta deve prima essere offerta all'Accademia per un solo dollaro (Foto: Lewis Joly/Pool tramite REUTERS)

In uno statuto che l'Academy ha condiviso sul suo sito web, che nel 2015 è stato ratificato da un giudice di Los Angeles, California, a causa della disputa legale che esisteva sul premio che Joseph C, Wright vinse nel 1942 nella categoria di Best Art Direction per il musical My Gal Sal, si legge:

Tuttavia, nel corso della storia, gli Oscar perduti sono stati venduti a prezzi esorbitanti. Uno dei casi più famosi è stato quando Michael Jackson ne ha acquistato uno all'asta.

Nel 1999, il re del pop decise di acquistare per 1,4 milioni di dollari la statuetta che nel 1940 fu assegnata al produttore David O. Selznick per il suo film Via col vento per il miglior film e che andò perduta. Attualmente, questo premio non è stato restituito all'Accademia perché è, di nuovo, scomparsa.

CONTINUA A LEGGERE: