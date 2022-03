Nuovo massacro nella Valle del Cauca: quattro persone sono state uccise all'interno di una casa

L'Istituto per gli studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz) ha riferito nelle ultime ore il 26° massacro finora quest'anno in Colombia. Gli eventi si sono svolti nelle prime ore di questo venerdì 25 marzo, nel villaggio di La María, una zona rurale del comune di El Águila (Valle del Cauca), provocando la morte di quattro persone.

I primi rapporti suggeriscono che le vittime (tre uomini e una donna) si trovavano all'interno di una casa, situata a 20 minuti dal centro della città, quando sono state uccise con un'arma da fuoco. Indepaz ha assicurato che, a quanto pare, due delle persone uccise sarebbero state una coppia, sebbene non siano state ancora completamente identificate.

Gli abitanti sono stati quelli che hanno notato l'omicidio multiplo, in quanto gli spari potevano essere ascoltati a distanza accompagnati da grida. I media locali hanno indicato che le riprese sono durate circa 30 minuti. Pochi minuti dopo, gli abitanti del villaggio si sono avvicinati alla casa, incontrando la dura scena.

Le autorità non sono state in grado di arrivare sul posto all'alba, poiché c'erano timori di insicurezza nei dintorni. Successivamente, il CTI dell'ufficio del procuratore generale è stato in grado di effettuare la rimozione degli organi, in attesa dello svolgimento delle indagini per determinare il luogo in cui si trovavano i responsabili.

Il sindaco di El Águila, Yulian Daniel Gallego García, ha rilasciato dichiarazioni a El Tiempo, e ha assicurato che il crimine sarebbe stato correlato «a questioni di microtraffico di stupefacenti». Allo stesso modo, ha specificato che uno dei giovani uccisi proveniva da quella popolazione, mentre gli altri provenivano da altre aree.

«A La María ci sono stati alcuni problemi di insicurezza perché è un centro popolato che purtroppo non ha forza pubblica. Non abbiamo una stazione di polizia lì, non abbiamo agenti di polizia lì», ha detto il presidente.

Secondo Gallego, i consigli sulla sicurezza che sono stati effettuati negli ultimi mesi mostrano che la maggior parte dei crimini è legata alla vendita di droghe.

«Il territorio situato nel nord del dipartimento della Valle, e che è vicino al dipartimento di Risaraldna, ha la mobilità di attori armati che generano azioni in diversi comuni» della regione». Inoltre, l'esternalizzazione di gruppi al di fuori della legge, come «La Cordillera» e «Los Flacos», è presente in quest'area, ha avvertito Indepaz.

Con questo nuovo caso, cinque persone sarebbero state uccise in questa città in meno di due settimane.

L'ultimo massacro è stato segnalato il 23 marzo nella città di Usme (Bogotà). Tre persone (due uomini e una donna) sono state uccise con armi da fuoco in un edificio situato nel quartiere di Compostela.

L'Ufficio del Mediatore ha emesso Early Warning (AT) 010/21 in cui assicura che le azioni delle autorità per contrastare gli attori armati illegali sono state fonte di confusione nella capitale del paese. L'entità ha indicato che non sono state prese misure per prevenire l'impatto e il controllo sociale e territoriale di queste strutture armate.

Dalla firma dell'accordo di pace tra il governo nazionale e le FARC estinte, 1327 leader sociali e firmatari del tribunale del 17 marzo sono stati assassinati. Lo studio è stato condotto tra novembre 2016 e marzo 2022, lasciando una cifra agghiacciante, a seguito di un evento che ha segnato una pietra miliare storica per la riduzione della violenza nel Paese e il reinserimento sociale di molti cittadini, che all'epoca conoscevano solo le armi.

