Nel quartiere Unir di Bogotà, hanno allarmi in alcuni isolati per avvisare del furto

Tre anni dopo che le comunità dei quartieri Unir I e Unir II, nella città di Engativá, hanno deciso di installare allarmi in alcuni blocchi per avvisare i vicini e le autorità sugli atti criminali commessi nella zona. Oggi, il rumore del dispositivo può essere ripetuto fino a quattro volte al giorno.

Nei dialoghi con il quotidiano El Tiempo, Edmundo López, residente nel settore che va dalla 72F alla 77th Street, e tra la zona umida di Jaboque e il fiume Bogotá, ha sottolineato che «quel suono è la prova che viviamo nella paura, la prova che l'insicurezza ha preso il sopravvento sul quartiere e il segnale che abbiamo bisogno dell'intervento delle autorità».

Gli abitanti di questo quartiere e delle aree circostanti (Gran Granada, Villas de Granada, La Perla, tra gli altri), denunciano che non c'è un solo giorno in cui la criminalità non li lasci soli e che la presenza della polizia è insufficiente.

Anche nel dicembre dello scorso anno, le autorità hanno assistito direttamente all'insicurezza quando un gruppo di personale in uniforme della polizia, che stava effettuando pattuglie di controllo e sicurezza nel settore, è stato colpito nel quartiere.

Secondo i dati del Ministero della Sicurezza, nella giurisdizione di Villas de Alcalá (di cui fanno parte i due settori dell'Unir), la criminalità nell'area sta diminuendo. I furti di persone (-2,54%), di telefoni cellulari (-27,1%), di automobili (-81,2%), di biciclette (-16,6%) e di residenze (-35,7%) sono diminuiti dal 2020 al 2021.

Ci sono bande che sono state smantellate durante gli ultimi consigli di sicurezza tenuti dal Distretto nella località, tuttavia ci sono molte persone che non fanno rapporto ed è quindi difficile che i progressi si notino nelle strade.

L' ufficio del sindaco locale di Engativá ha indicato che sta portando avanti azioni per affrontare queste denunce, «insieme alla polizia di Engativá, al Segretariato della Sicurezza e all'Esercito Nazionale, hanno portato avanti piani di segnalazione, pattuglie miste, gite in bicicletta lungo il bordo del canale. La polizia di Carabineros è stata gestita per effettuare giri lungo il fiume Bogotá e il centro commerciale che confina con Gran Granada e Unir».

Da parte sua, María Martínez, leader della comunità, i problemi del quartiere hanno origine da due fattori: la posizione e lo scarso sostegno delle autorità. «Quando questo progetto è stato concepito, aveva lo scopo di attrarre lavoratori e investimenti, oggi è un gruppo di case in cui decine di imprese che non dovrebbero esistere in una zona operano residenziali», ha sottolineato.

I quartieri Unir e Unir II sono stati costruiti nel 1993 e parzialmente legalizzati 26 anni dopo. Oggi la situazione è più critica a causa della mancanza di strade e servizi di base e dell'arrivo di persone che usano la facciata dei raccoglitori di rifiuti per commettere crimini.

